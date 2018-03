La trei luni de la intrarea in vigoare, Legea falimentului personal nu poate fi aplicata. S-a blocat la ANPC

Si asta din cauza ca nici pana acum nu s-au constituit Comisia Centrala de Insolventa si Comisia Teritoriala de Insolventa.Guvernul a stabilit ca Ministerul de Finante, Ministerul Justitiei, Ministerul Muncii, Oficiul National al Registrului Comertului si ANPC sa-si desemneze membrii care sa formeze Comisia Centrala de Insolventa.De asemenea, ANPC, Ministerul Muncii si Ministerul de Finante ar fi trebuit sa stabileasca membri care sa formeze Comisia Teritoriala de Insolventa.Astfel, am incercat sa aflam daca institutiile avizate si-au desemnat membrii pentru cele doua comisii si unde s-a produs blocajul.Toate drumurile arata ca Legea s-a blocat la ANPCMinisterului Muncii ne-a raspuns ca, la nivelul institutiei, au fost constituite cele doua comisii. "Prin urmare, in Comisia Centrala de Insolventa sunt desemnati 2 membri, iar in Comisia Teritoriala de Insolventa, 42 de persoane din structura ANOFM", se arata intr-un raspuns transmis la solicitarea Ziare.com.Care este motivul pentru care Legea falimentului personal nu se aplica si cand se vor putea folosi datornicii de ea? Pentru a afla aceste raspunsuri, Ministerul Muncii ne-a indrumat catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.Si Ministerul de Finante ne-a informat ca "s-au emis ordine interne privind numirea membrilor titulari si supleanti in comisiile de insolventa la nivel central si teritorial".Totodata, potrivit institutiei, mandatul membrilor comisiilor este de 3 ani.Persoanele desemnate in comisiile de insolventa la nivel central si teritorial trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii, ne-a mai precizat Ministerul de Finante:sa aiba o vechime de minimum 3 ani in specialitatea studiilor;nu au fost sanctionate disciplinar in ultimele 6 luni;se bucura de autoritate profesionala si de probitate morala, dovedite prin recomandarea conducatorului institutiei;au studii superioare economice, juridice sau in alte specializari relevante pentru aplicarea procedurilor prevazute de Legea nr. 151/2015, dovedite prin fisa postului;nu detin calitatea de debitor in cadrul unei proceduri de insolventa prevazute de Lege.De asemenea, si Ministerul de Finante ne-a indrumat tot catre ANPC pentru a afla de ce nu se aplica in acest moment Legea falimentului personal ...citeste mai departe despre " La trei luni de la intrarea in vigoare, Legea falimentului personal nu poate fi aplicata. S-a blocat la ANPC " pe Ziare.com