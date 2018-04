Lazea (BNR): Romania va avea cel mai are deficit de cont curent din UE si va fi cel mai expus stat, in cazul unei crize

In opinia economistului-sef al BNR, deficitul mare de cont curent este cel mai ingrijorator criteriu din Tabloul de Bord al Comisiei Europene."Vestea cea mai grea vine de la un criteriu care nu este depasit si nici nu va fi depasit multi ani de acum incolo. Este vorba de criteriul deficit de cont curent, iar aici trebuie sa fac o povestioara mai lunga. Criteriul la care iti da voie ca si tara acest Scoreboard este 4% din PIB. Si nu numai 4%, ci timp de trei ani sa ai o medie mai mare de 4% din PIB. Adica, sa ai un cont curent total dezechilibrat trei ani la rand.In 2016, Romania avea un deficit de 1,3% din PIB. In 2017 urmeaza sa vedem datele, probabil ca deficitul a fost 3,4% din PIB. Si o sa ziceti: 'Bun, si care e problema? Daca criteriul e 4% si anul trecut a fost 3,4% nu avem nicio problema, cu atat mai mult cu cat el ar trebui sa depaseasca 4% trei ani la rand ca sa iesim din criteriu'. Deci, repet, nu vom iesi din acest criteriu probabil in urmatorii cinci ani sau sase ani. Este cel mai putin preocupant pentru atat? Nu. El este cel mai preocupant pentru ca Romania astazi, cand vorbim, are al doilea cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeana dupa Marea Britanie. Si dupa ce va iesi Marea Britanie din Uniunea Europeana, Romania va avea cel mai mare deficit raportat la PIB", a spus Valentin Lazea.Acesta a atras atentia ca Romania va fi cea mai fragila, atunci cand o criza internationala va veni, fiind cel mai expus stat european din acest punct de vedere.In alta ordine de idei, Valentin Lazea a mentionat ca nu este de acord cu pozitia lui Istvan Szekely, seful Directiei Generale pentru Afaceri Economice si Financiare a Comisiei Europene, care a spus ca pentru o tara cu nivelul de dezvoltare ca al Romaniei nivelul acestui indicator nu este preocupant.Economistul-sef al BNR a declarat ca de peste un an incearca sa respinga aceasta idee cu urmatoarele trei exemple. State cu un nivel de dezvoltare similar, precum Bulgaria si Croatia, au surplus de cont curent. State latine, precum Spania, Por ...citeste mai departe despre " Lazea (BNR): Romania va avea cel mai are deficit de cont curent din UE si va fi cel mai expus stat, in cazul unei crize " pe Ziare.com