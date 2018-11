Legea exploatarii gazelor offshore se joaca cu focul

Potentialul zacamintelor de gaz din apele romanesti de la Marea Neagra, de pana la 200 de miliarde de metri cubi, a atras interesul gigantilor mondiali din industria de gaze si titei, precum americanii de la ExxonMobil si austriecii de la OMV Petrom Romania isi asigura deja aproape intregul consum de gaz din productia onshore proprie si si-ar putea chiar dubla cantitatile de gaze produse in urmatorii 20 de ani, odata cu exploatarea resurselor offshore din Marea Neagra.Romania produce anual 10,5 miliarde de metri cubi de gaz, majoritatea onshore, si consuma 11-12 miliarde de metri cubi, ceea ce face aceasta tara in cea mai mare parte independenta de importurile de gaz rusesc. O pozitie pe care alte tari din regiune nu pot decat sa o invidieze.Alte state membre UE se chinuie intre timp sa elaboreze strategii energetice coerente, care sa le reduca dependenta de importurile rusesti. Prin urmare, ele sunt interesate de zacamintele de gaz disponibile in Romania, ca si de cele din Norvegia sau SUA.Ungaria a fost prima tara care s-a abonat la gaz romanesc din Marea Neagra, dupa ce Budapesta a convenit cu firma americana ExxonMobil ca livrarile sa inceapa in 2022. Acestea ar urma sa acopere jumatate din necesarul ungar de gaz, care se ridica la 10 miliarde de metri cubi pe an.Dar compania de stat romaneasca Transgaz , care asigura transportului acestui gaz, trebuie mai intai sa finalizeze constructia fazei a doua din conducta BRUA, care ar permite transportarea anuala a 4,4 miliarde de metri cubi de gaz din Romania in Ungaria.O povara de ordin legalNoua lege ameninta acum sa reduca elanul Romaniei in exploatarea amintitelor zacaminte offshore. Forma finala a noii legi ingheata nivelul taxelor pe perioada productiei de gaz offshore, dar mentine un plafon maxim de 30% din sumele investite care poate fi dedus la plata impozitelor catre statul roman - o schimbare criticata atat de investitori, cat si de experti.Acestia sustin ca noul regim fiscal al Bucurestiului devine astfel printre cele mai putin atractive in exploatarea gazului in regiunea Marii Negre. Legea stipuleaza si obligativitatea de a asigura livrari de gaz interne in proportie de 50% si cerinta ca 25% din angajati sa fie cetateni romani, ceea ce ar putea incalca legislatia eur ...citeste mai departe despre " Legea exploatarii gazelor offshore se joaca cu focul " pe Ziare.com