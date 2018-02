Legea falimentului personal a intrat in vigoare la 1 ianuarie. In realitate, romanii nu o pot folosi

Avocatul Adrian Cuculis explica pentru Ziare.com faptul ca actul normativ instituie proceduri juridice care ar trebuie sa ajute la redresarea situatiei financiare a debitorului, acoperirea intr-o cat mai mare masura a pasivului acestuia si "descarcarea de datoriile" avute.In fapt, ofera o procedura prin care, printr-un plan de reorganizare, persoana fizica isi poate plati anumite datorii, intr-un termen dat.Avocatul spune ca termenul maxim de plata al restantelor este de 5 ani de zile, conform art. 25 punctul 5 din legea 151/2015.Haideti sa conturam un schelet al legii falimentului personal si sa explicam cine, cum si unde poate apela la aceasta lege.Cum iti dai seama daca pot apela la legea falimentului personal (151/2015), ce conditii trebuie sa indeplinesti?Iata cateva dintre conditiile importante pe care trebuie sa le indeplineasca cel care cere falimentul personal:- Datoria debitorul nu poate fi mai mica de un prag, anume de 15 ori salariul minim pe economie;- Datoria sa aiba o vechime mai mare de 90 de zile;- Debitorul sa fie persoana fizica si sa nu realizeze venituri din activitati de tip economic (asta inseamna sa se incadreze in categoria consumatorilor, adica sa nu administreze o afacere).Mai mult, nu intra sub incidenta legii falimentului personal cei condamnati pentru evaziune fiscala ori cei care au fost concediati cu doua luni inainte de depunerea cererii sau care, fiind apti de munca, nu au staruit in gasirea unui loc de munca.Avocatul spune ca, la prima vedere, legea pare functionala, insa exista unele lacune grave.Trei proceduri de insolventaPrin Legea nr. 151/2015 sunt reglementate trei proceduri de insolventa:procedura de insolventa pe baza unui plan de rambursare a datoriilor;procedura de insolventa bazata pe lichidarea de active;procedura de insolventa simplificata."In cazul procedurii insolventei pe baza de plan de rambursare, debitorii trebuie sa stie ca aceasta cerere, impreuna cu un set de documente si explicatii, toate prevazute in dispozitiile legii 151.2015 art. 13, se depun la comisia de insolventa din circumscriptia debitorului.In prezent, insa, acest tip de cerere este imposibil de depus, fiindca desi legea a intrat in vigoare deja, NU exista asemenea comisii.Totusi trebuie ...citeste mai departe despre " Legea falimentului personal a intrat in vigoare la 1 ianuarie. In realitate, romanii nu o pot folosi " pe Ziare.com