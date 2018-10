Legea off-shore, modificata cu scandal, in Camera Deputatilor: Mai multi parlamentari si reprezentatii companiilor petroliere au plecat de la discutii

Parlamentarii din Opozitie au acuzat Puterea ca vine, din nou, cu amendamente nediscutate in comisii. Ba, pana si alesi ai ALDE au sustinut ca propunerile PSD sunt lipsite de sens. Nemultumiti ca deputatii nici macar nu i-au anuntat ca vor sa-i impoziteze mai aspru pentru productia de gaze din Marea Neagra, reprezentantii petrolistilor straini au parasit sala inainte ca dezbaterile sa se incheie...In tot acest timp, netulburati, social-democratii au ridicat plafoanele de impozitare pentru gazul din Marea Neagra.La nici 2 luni de la momentul in care au votat legea off-shore - retrimisa in Parlament la inceputul lui august de presedintele Klaus Iohannis - deputatii PSD s-au gandit sa le ceara petrolistilor si mai multi bani pentru gazul din Marea Neagra.Inca din iulie se stabilise ca petrolistii vor plati catre statul roman redevente - care pot ajunge la cel mult 13% din valoarea de vanzare a gazelor. In plus, pe ultima suta de metri, chiar inainte de adoptarea legii, PSD impusese un sistem suplimentar de impozitare al petrolistilor din off-shore. Mai exact, partidul de guvernamant voia atunci sa le incaseze petrolistilor o cota destul de mare din veniturile suplimentare (adica din sumele luate in plus pe gaz peste pretul de 47,71 lei/MWh practicat pe piata noastra inainte de liberalizarea partiala a pietei de profil).Mai exact, atunci PSD decisese ca impozitul pe care urmau sa-l plateasca petrolistii din Marea Neagra pe langa redevente, era de:- 30% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu pana la 85 lei;- 15% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi curpinse intre 85 lei si 100 lei;- 20% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 100 lei - 115;- 25% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 115 lei si 130 lei;- 30% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 130lei si 145 lei;- 35% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 145 lei si 160 lei;- 35% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 145 lei si 160 lei;- 40% din venitul suplimentar obtinut pentru MWh vandut cu preturi cuprinse intre 160 lei si 175 lei;- 40% din venitul ...citeste mai departe despre " Legea off-shore, modificata cu scandal, in Camera Deputatilor: Mai multi parlamentari si reprezentatii companiilor petroliere au plecat de la discutii " pe Ziare.com