Legea offshore a trecut de comisii si merge la vot final. Cati bani vor castiga petrolistii si ce ii ramane Romaniei

Raportul a venit dupa o sedinta tensionata, cu multe acuzatii, dar si informatii in premiera. Astfel, in urma solicitarilor repetate ale Opozitiei, dar si ALDE, parternerul de guvernare al PSD - Ministerul de Finante a prezentat, in premiera, o serie de informatii. Multe dintre ele - tinute pana acum la secret in mod absolut inexplicabil - ne ajuta sa vedem intr-o lumina noua viitorul explotarii offshore, in Romania. Iata despre ce este vorba.Pana acum, toate calculele prezentate in spatiul public privind exploatarea offshore porneau de la premisa - avansata de Deloitte - ca volumul depozitelor de gaze naturale din Marea Neagra ar fi de 200 de miliarde de metri cubi. Ei bine, Ministerul Finantelor nu i-a constrazis pe specialistii Deloitte, dar a anunta ca, din calculele sale, doar o cantitate de 115 miliarde de metri cubi ar putea fi, de fapt, extrasa, prelucrata si vanduta. Adica putin peste jumatatate din cat credeam noi pana acum va vom putea vinde!Tot Ministerul Finantelor a anuntat ca pretul mediu la care urma sa fie valorificate gazele extrase din Marea Neagra va fi de 130 lei/MWh. Ca sa extraga si sa vanda gazul, insa, petrolistii vor trebui sa ii plateasca statului redevente (care pot ajunge la cel mult 13,5% din valoarea productiei), impozit pe profit, dar si impozite pe venit suplimentar. Acest venit suplimentar este, de fapt, suma care depaseste 45,71 lei incasata de petrolisti pe fiecare MWh vandut.Inca din luna iulie, parlamentarii au introdus un sistem progresiv de impozitare a venituri suplimentare pe care petrolistii urmeaza sa le incaseze. Practic, potrivit legii, cu cat companiile de exploatare vor mai multi bani pe MWh, cu atat va creste si procentul din incasari datorat statului roman. La inceputul lunii octombrie, procentele datorate statului din venituri suplimentare au fost majorate cu pana la 20%, la intiativa PSD si cu sustinerea UDMR.Pe langa atatea dari catre stat, petrolistii aveau, totusi, in prima faza, dreptul de a-si deduce pana la 60% din banii investiti in productie. In octombrie, insa, deputatii au votat ca procentul investitiilor care se pot deduce sa scada la jumatate.Pana in sedinta de astazi, deputatii din Op