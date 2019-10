Hidroelectrica a inceput sa creasca sustinut, din punct de vedere economic, dupa ce, in anul 2012, au fost eliminati din sistem asa-zisii "baieti destepti" (care cumparau energie ieftin de la marele producator si o vindeau apoi scump catre alte institutii si catre privati).Ulterior, Hidroelectrica a facut afaceri din ce in ce mai bune, ajungand ca, in 2018, sa obtina un profit de peste 1,9 miliarde de lei.Problema listarii la bursa a acestei companii s-a mai ridicat in spatiul public. Dar de fiecare data s-au gasit oameni politici care sa spuna ca societatea "trebuie sa mai puna carne pe ea" inainte de a intra pe bursa.Ei bine, liberalii par sa considere ca Hidroelectrica este, in sfarsit, pregatita sa mearga la Bursa.Si tot o listare la Bursa sustin liberalii ca pregatesc si pentru Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB), dupa cum se arata in programul de guvernale al PNL, obtinut de Ziare.com.Si situatia acestei companii este buna si ar permite listarea. In 2018, spre exemplu, CNAB a facut afaceri de nu mai putin de 972.932.742 de lei si a obtinut - cu cei aproape 1.500 de angajati ai sai - un profit de 371.822.393 de lei.Si in cazul CNAB se vorbeste de ani buni despre listarea la Bursa, fara ca acest lucru sa se intample, efectiv. ...citeste mai departe despre " Liberalii promit listarea la Bursa a Hidroelectrica si a Companiei de Aeroporturi Bucuresti. Ambele au profituri uriase " pe Ziare.com