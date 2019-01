Linia de tren Otopeni-Bucuresti nu va fi gata pana la Euro 2020. Mii de suporteri straini risca sa ramana blocati in aeroport

Romania a solicitat inca din 2013 Uniunii Asociatiilor Europene de Fotbal (UEFA) sa organizeze meciuri la Euro 2020. Iar asta inseamna ca inca de pe atunci autoritatile stiau ca - pentru a organiza cu succes meciuri de campionat european - trebuie sa asigure transport de calitate pentru zeci de mii de suporteri straini.Potrivit informatiilor din caietul de sarcini al UEFA pentru Euro 2020, la un meci de interes desfasurat pe un stadion de marimea Arenei Nationale ar putea veni peste 22.000 de suporteri straini. Dintre ei, pana la 90% - adica circa 20.000 - ar putea ajunge la Bucuresti abia in ziua meciului pe care vor sa-l vada. Or, asta inseamna ca transportul de pe aeroport pana in Capitala ar trebui sa fie impecabil organizat, ca sa nu se produca blocaje de proportii.La cati suporteri straini spune UEFA ca ar trebui sa ne asteptam, la Euro 2020Tot in caietul se sarcini al UEFA se prevede ca statul care organizeaza meciuri de campionat european ar trebui sa aiba o buna "retea nationala de trenuri de mare viteza", conectata si la retele feroviare internationale. De asemenea, caietul de sarcini prevede ca Romania trebuie sa dispuna de "capacitate feroviara suficienta si de legaturi intre orasul gazda (Bucuresti - n.red.) si punctele de trecere a frontierei sau de legaturi cu masile hub-uri de transport, in timpul campionatului".In loc de metrou sau tren, amanari si promisiuniIntelegand proportiile problemei pe care o au de rezolvat, autoritatile au promis tot soiul de solutii. Initial, s-a spus pana in 2020 va fi gata Magistrala 6 de metrou, care sa asigure legatura intre aeroport si Gara de Nord. Ulterior, insa, statul a constatat ca nu poate face lucrurile in ritmul pe care si l-a propus initial. Potrivit celor mai recente estimari, proiectul Magistralei 6, in valoare de peste 6 miliarde de lei, nu va fi gata mai devreme de anul 2023.Vazand ca nu pot construi la timp magistrala de metrou, autoritatile au decis sa faca macar ...citeste mai departe despre " Linia de tren Otopeni-Bucuresti nu va fi gata pana la Euro 2020. Mii de suporteri straini risca sa ramana blocati in aeroport " pe Ziare.com