LIVE Bugetul a ajuns in plenul Parlamentului. Tariceanu: Va fi scoasa taxa de 2% din energie

Va reamintim ca, marti noapte, dupa dezbateri care au durat pana pe la ora 3:00, Legea bugetului de stat a primit aviz pozitiv din partea comisiilor reunite de Buget -Finante din Senat si Camera Deputatilor. Dintre parlamentarii din comisii, 21 au votat "pentru" avizarea pozitiva a proiectului de lege, iar 11 - "impotriva".In cursul dezbaterii mataron a celor 72 de articole, s-au admis 6 amendamente.Proiectul bugetului de asigurari sociale pentru 2019 a fost si el avizat pozitiv, la limita, cu 19 voturi "pentru" si 18 voturi "impotriva".Ramane de vazut ce modificari urmeaza sa sufere cele doua proiecte de lege, in urma dezbaterilor din plenul Parlamentului, care tocmai au inceput. Ziare.com va transmite in format LIVE TEXT cele mai importante declaratii ale parlamentarilor care iau parte la dezbateri:16:21 - De la prezidiu, Florin Iordache ii invita pe parlamentari sa isi ocupe locurile in sala de plen, astfel incat sedinta sa poata incepe. Din 465 de parlamentari si-au inregistrat prezenta doar 378.16:06 - Inainte de a incepe dezbaterea in plen, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca premierul Viorica Dancila este de acord sa reununte la taxa de 2% pentru companiile din domeniul energetic, introdusa prin Ordonanta 114."Am discutat in prealabil cu doamna prim-ministru Viorica Dancila in legatura cu Ordonanta 114 si ceea ce va spun dumneavoastra i-am spus si dumneaei - nu ma feresc sa discutam, avem un dialog foarte bun si foarte sincer - si i-am impartasit ingrijorarile mele, pentru ca o parte din ingrijorarile dumneavoastra le-am preluat, prin cei cu care am avut un dialog pana acum, si i-am explicat ca aceasta taxa de 2% pe companiile din energie afecteaza grav posibilitatile de dezvoltare in continuare si atingerea unor indicatori de performanta, de profitabilitate care sunt de asteptat la aceste companii. Si doamna prim-ministru a consimtit ca aceasta taxa este excesiva si trebuie sa analizam si cel mai probabil o sa renuntam la aceasta taxa de 2%", a spus el.Discutiile au avut loc in contextul in care cei de la ALDE si-au aratat nemultumirea in ultima ...citeste mai departe despre " LIVE Bugetul a ajuns in plenul Parlamentului. Tariceanu: Va fi scoasa taxa de 2% din energie " pe Ziare.com