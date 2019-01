S-au purtat negocieri tensionate intre ministrul Energiei si mineri, la CE Oltenia. Iata ce majorari salariale li s-au oferit oamenilor

Dupa aproape o saptamana de greva a minerilor, rezervele de carbune ale CE Oltenia sunt aproape epuizate. Miercuri seara a fost oprit un grup al Termocentralei Rovinari din lipsa de materie prima, iar potrivit directorului unitatii, vineri ar urma sa se opreasca si alte capacitati de productie. Or, daca se ajunge la suspendarea activitatii CE Oltenia, repornirea productiei va dura si va costa impovarator de mult.Abia joi, la aproape o saptamana de la momentul in care mii de mineri au declansat greva la CE Oltenia, ministrul Energiei, Anton Anton, a decis sa se intalneasca cu ei si sa le asculte solicitarile.Oamenii au povestit pentu Ziare.com ca au ajuns la capatul rabdarii si ca nu mai pot munci in conditii inumane, apropiate de cele dintr-un lagar de concentrare, pentru salarii minime.In dimineata zilei de 16 ianuarie, administratia CE Oltenia a anuntat ca - dupa o noapte de negocieri cu sindicatele - ar fi ajuns la o intelegere. Mai exact, minerii ar fi fost dispusi sa renunte la protest in schimbul unei majorari salariale de 700 de lei si a acordarii de vouchere de vacanta.N-a fost sa fie, insa. Parte dintre mineri - cum ar fi cei de la cariera Lupoaia - n-au intrerupt niciodata protestul. Iar cei care au fost pe punctul de a accepta oferta CE Oltenia s-au razgandit repede si au reintrat in greva in doar cateva ore.Potrivit mai multor informatii aparute in presa, rezerva de carbune pe baza careia fucntioneaza CE Oltenia n-ar ajunge pentru 10 zile, cum s-a vehiculat initial, ci ar urma sa se termine vineri sau sambata.In aceste conditii, astazi, la sediul Prefecturii Gorj, a avut loc o noua runda de negocieri intre administratia complexului si grevisti, la care a luat parte si ministrul Energiei, Anton Anton.Ziare.com v-a transmis, in format LIVE TEXT, evolutia evenimentelor si impactul lor asupra alimentarii cu energie a Romaniei.16:45 - Directorul CE Oltenia ...citeste mai departe despre " S-au purtat negocieri tensionate intre ministrul Energiei si mineri, la CE Oltenia. Iata ce majorari salariale li s-au oferit oamenilor " pe Ziare.com