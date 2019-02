LIVE Teodorovici prezinta bugetul pe 2019. Guvernul nu a luat din banii serviciilor secrete

Totodata, Dancila a anuntat alocari record pentru Ministerul Fondurilor Europene si catre bugetele locale si a promis ca Guvernul are banii necesari cresterilor de salarii si pensii promise.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, prezinta pe larg proiectul de buget pe 2019. Ziare.com va transmite, in format LIVE TEXT, declaratiile- Guvernul a aprobat bugetul pe 2019.- Fata de propunerea de pe site, au mai fost discutii dupa cum stiti, au mai rezultat o serie de modificari, veti vedea cu totii.- Azi va fi trimis catre Parlament, saptamana viitoare se va stabili un calendar.- E fundamentat pe o crestere economica de 5,5%. PIB va creste cu peste 33%. Deficitul bugetar , o scadere de 2,25%, in limite. Poate fi mentinut dar e necesar un efort comun in patru zone: asistenta sociala, sanatate, investitii, administratia.- E foarte important de mentionat ca toate programele de sanatate sunt acoperite in integral cu necesarul de finantare.- La investitii trebuie sa intervenim radical. Banii pentru investitii se vor aloca, sumele sunt majorate substantial.- La Administratie, este necesar ca aparatul central sa functioneze fara blocaje, eficient, fara suprapunere de atributii.- Bugetul de pensii este pe excedent, datorita transferului de contributii, e un plus de 0,2% din PIB.- Veniturile estimate sunt de 342,7 miliarde de lei. Anul trecut au fsat 295,1 miliarde lei. ANAF are foarte mult de lucru in acest an, trebuie sa incaseze taxele, le voi acorda tot sprijinul.- Bugetul asigura finantarea majorarii salariilor si pensiilor asumate prin programul de guvernare.- Cele mai importante cheltuieli sunt cu asistenta sociala 107,6 miliarde lei.- Bugetul este echilibrat. In Sanatate bugetul a crescut cu 6 miliarde lei, o crestere cu 12%. La Educatie e o crestere cu 9,8 miliarde lei mai mult, cu 47% mai mult decat in 2018. La investitii e o crestere de 15,4 miliarde lei iar la Transporturi o majorare de 6 miliarde lei.- Anul 2019 este anul investitiilor. Economia si zona privata trebuie sa fie cea pentru care Guvernul acorda sprijin anul acesta.- La nivel local, pentru Consiliile Judetene s-a facut o crestere de la 250 lei/locuitori la 450 le ...citeste mai departe despre " LIVE Teodorovici prezinta bugetul pe 2019. Guvernul nu a luat din banii serviciilor secrete " pe Ziare.com