LIVE Isarescu vorbeste in Parlament despre inflatie. Senatorii PSD nu participa

Invitatia a fost lansata de senatorul PNL Florin Citu, acesta precizand ca va fi o dezbatere profesionista si transparenta."Este o premiera pentru Parlament in acest mandat, cand Guvernatorul BNR raspunde invitatiei pentru a dezbate impreuna, profesionist si trasparent, situatia economica a Romaniei. Astazi nu vorbim politica. Incercam impreuna sa gasim solutii pentru viitor.Este o oportunitate si pentru PSD-isti de a participa la o discutie serioasa despre problemele economice ale tarii pentru ca din punctul meu de vedere implementarea programului de guvernare ne-a adus in aceasta situatie", a scris Florin Citu pe Facebook Ziare.com transmite, in format LIVE TEXT, declaratiile guvernatorului BNR Mugur Isarescu- Florin Citu anunta ca senatorii PSD nu participa la sedinta.- Consiliul BNR apreciaza aceasta oprtunitate de a ne adresa pe un subiect de actualitate.- Majorararea ratei inflatiei a fost generata in general de socuri interne si externe.- Au existat majorari de preturi la gaze naturale, curent electric, la produse alimentare si nealimentare.- Daca am fi calculat evolutia inflatiei fara impactul fiscal rezultatul ar fi fost altul.- Rata anuala a inflatiei este 1,8% in Cehia, 1,4% in Polonia si 1,9% in Ungaria. In aceste state se manifesta aprecieri ale monedei nationale, in timp ce in Romania exista o tendinta de depreciere.- Romania a avut in 2017 un deficit de cont curent de 3,4% din PIB . Este al treilea din UE si este in adancire.- Cursul de schimb este stabilit de piata. Interventia BNR nu numai ca s-ar dovedi nesustenabila dar ar si afecta credibilitatea bancii centrale.- Concluzia noastra este ca in absenta unor socuri, actiunea BNR creeaza premise solide ca rata inflatiei sa revina in finalul intervalului in tintele stabilite.Intrebari- Senatorul PNL Florin Citu: La inceputul anului trecut rata inflatiei a fost 0%, la finalul anului a fost 3 si ceva, iar acum este 4,7%. Cine este responsabil? Sunteti acuzat de guvernanti ca dumneavoastra sunteti vinovat. Ati spus ca daca nu erati atat de ferm ar fi fost mai mare. Dar dobanda in piata este sub dobanda de politica monetara. Cum sa interpretam aceasta diferenta. Daca acest ecart se mentine, cred ca rata inflatiei va fi mai mare decat estimati.- Mugur Isarescu: