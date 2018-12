Guvernul introduce "taxa de lacomie" pentru banci. Taxele pe viciu ajung la bugetul de stat

El a precizat ca pana la finalul anului va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va cuprinde mai multe masuri.Una dintre ele este "taxa pe lacomie" in zona bancara. Ministrul de Finante a explicat ca bancile vor fi taxate diferentiat, in functie de nivelul Robor la 3 si la 6 luni, precizand ca spera sa obtina suplimentar 3,6 miliarde de lei in anul 2019.Potrivit lui Teodorovici, taxa va fi 0 daca nivelul mediu al Robor la 3 si 6 luni ramane la 1,5% sau mai mic, 0,2% daca media nivelului Robor la 3 si 6 luni este cuprinsa intre 1,5 si 2% si 0,4% daca media Robor este intre 2 - 2,5%, inclusiv.Taxa creste la 0,6% daca media Robor este intre 2,5 - 3% si la 0,9%, daca Robor este intre 3 - 3,5%.In cazul in care media trimestriala Robor depaseste cu peste 2 puncte procentuale pragul de referinta, taxa de 0,9 % creste progresiv cu cate 0,3 puncte procentuale la fiecare depasire de 0,5 puncte procentual.Taxele pe viciu ajung la bugetul de statIn ceea ce priveste taxele pe viciu, Teodorovici anunta o rearanjare a acestora. Mai exact, spune el, acestea vor ajunge la bugetul pe stat, iar de acolo pleaca spre ministere."Taxele pe viciu se vor constitui la bugetul de stat, bugetul de stat aloca acele sume catre ministere fara a le reduce. Sumele nu se mai duc direct la ministere pentru ca nu stia unde se duc", a argumentat ministrul.Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, declaratiile ministrului de Finante- Vom adopta o OUG pana la finalul anului. Trebuie sa avem in centrul atentiei noastre cetateanul.- Sunt o serie de instrumente financiare pe care le vom infiinta. Sunt foarte utile.- Fondul de Dezvoltare si Investitii - are un buget de aproximativ 10 miliarde de euro. Domeniile prioritare sunt: sanatate, educatie, apa-canalizare, retele energie electrica si gaze, transport-drumuri, locuinre, cultura, culte.- Un alt instrument este fondul de finantare in parteneriat public privat.- Vom avea si programul statiunilor balneare. Sursa de finantare este bugetul secretariatului general al guvernmului. Plafonul maxim este de 200.000 de euro.- Un alt program importante este gRowth "Investim in copii, investim in viitor". Vom construi gradinite cu profil sportiv.- Aceasta OUG prevede o serie de masuri. Asa cum prevede legea ...citeste mai departe despre " Guvernul introduce "taxa de lacomie" pentru banci. Taxele pe viciu ajung la bugetul de stat " pe Ziare.com