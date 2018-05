Isarescu: Inflatia va mai sta la 5%, dar apoi scade. E greu de controlat cu atatea suisuri si coborasuri fiscale

Prognoza a fost insa revizuita in crestere, pentru ca cea anterioara indica o rata de 3,5% pentru sfarsitul anului 2018.Totodata, la finalul lui 2019 rata anuala a inflatiei va ajunge la 3%, a mai declarat Mugur Isarescu."Rata anuala a inflatiei IPC este proiectata sa atinga 3,6 la suta la sfarsitul anului 2018 si 3,0 la suta la finele anului 2019. Fata de Raportul din februarie 2018, valorile proiectate au fost revizuite marginal, in sus cu 0,1 puncte procentuale pentru finele anului curent si, respectiv, in jos cu 0,1 puncte procentuale pentru sfarsitul celui viitor.Similar proiectiei anterioare, dinamica anuala a indicelui este anticipata a oscila in jurul valorii de 5 la suta pe parcursul trimestrelor II si III 2018", a precizat Isarescu."E greu de controlat tinta inflatiei cu atatea suisuri si coborasuri fiscale"Potrivit guvernatorului BNR, este greu de controlat tinta de inflatie cu atatea suisuri si coborasuri fiscale, precizand insa ca nu face referire la politica fiscala a actualului guvern, ci la tot ce s-a intamplat in ultimii ani."Este greu sa iti atingi tinta de inflatie cu atatea suisuri si coborasuri fiscale. Cand am spus despre masuri fiscale nu ne-am referit la ce a facut actualul guvern, ci ce s-a intamplat de-a lungul anilor. Ca sa il citez pe presedintele Iohannis, aceasta topaiala fiscala.Iti trebuie un cadru macroeconomic stabil ca sa ai inflatie stabila. O banca centrala nu e obsedata cu inflatia, e obsedata cu politica fiscala", a mai spus Isarescu.In luna martie, rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat la 5%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%.Luni, BNR a dat o veste proasta romanilor care au credite, anuntand ca majoreaza dobanda de politica monetara de la 2,25% la 2,5% pe an. Mugur Isarescu a explicat ca decizia a fost luata in contextul noilor date despre inflatie.Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, declaratiile guvernatorului BNR despre inflatie- Evolutia inflatiei este cea care ne-a determinat sa luam deciile pe care le-am luat pana acum.- Inflatia a crescut din cauza ca s-a suprapus o majorare a tarifelor energiei eectrice si ...citeste mai departe despre " Isarescu: Inflatia va mai sta la 5%, dar apoi scade. E greu de controlat cu atatea suisuri si coborasuri fiscale " pe Ziare.com