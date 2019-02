Isarescu, despre riscurile care pot aduce inflatie: Masurile fiscale intrate in vigoare de la 1 ianuarie si nefinalizarea bugetului

BNR a stabilit azi sa mentina rata de politica monetara la 2,50% pe an, pentru a sasea sedinta consecutiv.Totodata, Isarescu a vorbit si despre inflatie, precizand ca "noul scenariu al prognozei BNR reconfirma perspectiva continuarii scaderii ratei anuale a inflatiei pe parcursul urmatoarelor trei trimestre, la valori chiar usor inferioare celor anticipate anterior, urmata de urcarea si mentinerea acesteia usor sub limita superioara a intervalului tintei, pana la finele orizontului prognozei".Intrebat despre invitatiile repetate ale senatorului ALDE Daniel Zamfir in Parlament, guvernatoul BNR a spus ca nu le-a dat curs pana acum pentru ca nu a stiut "la ce studio de televiziune sa mearga". Acum, insa, afirma Isarescu, a primit o invitatie oficiala si va merge marti in Parlament.In ceea ce priveste acuzatiile potrivit carora bancile se inteleg intre ele in privinta ROBOR-ul, Mugur Isarescu a precizat ca exista o neintelegere.Potrivit acestuia, a ajuns ROBOR-ul un fel de terorist. Toata societatea il alearga si nimeni nu reuseste sa puna mana pe el.Ziare.com a transmis in format LIVE TEXT declaratiile guvernatorului BNR, Mugur Isarescu- Rata anuala a inflatiei IPC a continuat sa scada in luna decembrie 2018 pana la 3,27 la suta, de la 3,43 la suta in noiembrie, consolidandu-se in interiorul intervalului de variatie al tintei stationare. Astfel, BNR si-a indeplinit obiectivul de mentinere a stabilitatii preturilor pe termen mediu, in conditiile unei conduite atent calibrate a politicii monetare.- Evolutia din decembrie a survenit in principal ca urmare a scaderii pretului combustibililor - pe fondul dinamicii cotatiei petrolului pe pietele internationale -, compensata partial de cresterile consemnate pe segmentul legumelor si fructelor si al produselor din tutun.- Datele revizuite privind cresterea economica in trimestrul III 2018 confirma accelerarea dinamicii anuale a PIB real, la 4,4 la suta, de la 4,1 la suta in trimestrul anterior, exclusiv pe seama cresterii mult peste asteptari a productiei agricole. Pe partea cererii, se observa contributia majoritara la cresterea PIB a variatiei stocurilor, urmata de cea a consumului gospodariilor populatiei, cu sprijinul crescut al autoconsumului si al achizitiilor din piata taraneasca, ...citeste mai departe despre " Isarescu, despre riscurile care pot aduce inflatie: Masurile fiscale intrate in vigoare de la 1 ianuarie si nefinalizarea bugetului " pe Ziare.com