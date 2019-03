Parlamentul a adoptat bugetul in forma initiala. Iohannis e obligat sa il promulge

Asa cum Ziare.com v-a informat deja, presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului pentru reexaminare Legea bugetului de stat pe anul 2019, sustinand ca este fundamentata pe o prognoza nerealista, iar pe de alta parte, ca nu asigura o reala functionare a unor institutii publice cu rol esential in societate. Demersul presedintelui a venit dupa ce judecatorii CCR au respins, saptamana trecuta, sesizarea lui pe aceasta lege.Astazi Comisiile reunite de Buget Finante ale Camerei Deputatilor si Senatului, in prezenta ministrului de Finante Eugen Teodorovici, au reanalizat Bugetul, fara a adopta vreun amendament al Opozitiei. Ulterior, Bugetul a fost adoptat in forma initiala, pe care Klaus Ionahhis o refuzase. Acum, potrivit legii, Presedintele este obligat prin lege sa adopte Bugetul.Ziare.com v-a transmis in format LIVE TEXT, cele mai importante momente ale dezbaterii pe marginea Bugetului si ale sedintei de plen in care acesta a fost adoptat:14.30 - Cu 245 de voturi 'pentru', 115 'impotriva' si 2 abtineri, Parlamentul a votat Bugetul in forma initiala.14.26 - Deputata Cosette Chichirau (USR) spune ca Eugen Teodorovici ar fi trebuit sa prezinte si impactul asupra Bugetului a Fondului National de Investitii."Nu mi se pare normal ca ministrul de Finante sa nu vorbesca despre impactul Fondului National de Investii. Asta inseamna ca nu avem un ministrul neserios si care insulta membrii comisiilor de Finante, in loc sa apere interesul romanilor", a spus Cosette Chichirau.14:23 Deputatul USR Claudiu Nasui spune ca, atunci cand Romania va intra in criza economica, PSD si ALDE nu vor putea spune ca nu s-au asteptat la una ca asta. Motivul: toti partenerii externi ai tarii, dar si Presedintele Romaniei au avertizat ca proiectul de buget vulnerabilizeaza economia.14.20 - In cadrul dezbaterilor din plen privind Bugetul, senatorul PNL Florin Citu l-a acuzat pe Eugen Teodorovici ca a prezentat un buget pe care i l-au into ...citeste mai departe despre " Parlamentul a adoptat bugetul in forma initiala. Iohannis e obligat sa il promulge " pe Ziare.com