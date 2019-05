Acesta a fost numit reprezentantul Romaniei la Fondul Monetar International si va prelua functia de senior advisor al directorului executiv al FMI incepand cu 26 august, anunta Banca Nationala a Romaniei.Liviu Voinea ii va lua locul la FMI lui Mugur Tolici, care si-a dat demisia. Tolici a fost numit in actuala functie in august 2018, iar mandatul sau era de doi ani.Liviu Voinea a ocupat functia de viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei din 2014. El este si profesor universitar doctor in cadrul Academiei de Studii Economice, Facultatea de Relatii Internationale.Voinea a ocupat si functia de ministru delegat pentru Buget in guvernele Ponta 2 si Ponta 3, fiind numit din partea PSD. De asemenea, in perioada 16 mai 2012 - 21 decembrie 2012, acesta a fost secretar de stat in cadrul Ministerului Finantelor Publice.Inlocuitorul lui Voinea la BNR va fi numit de Parlament.A.G. ...citeste mai departe despre " Liviu Voinea pleaca de la BNR " pe Ziare.com