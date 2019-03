In cazul in care Londra paraseste UE fara acord la 29 martie, acordurile comerciale bilaterale incheiate pe cand facea parte din UE - aproximativ 40 - vor inceta, relateaza Reuters."Tocmai am incheiat un acord cu Islanda si Norvegia, pentru a garanta ca intreprinderile britanice vor putea sa continue sa aiba acces in spatiul economic european (EEE) ", a anuntat Liam Fox, citat intr-un comunicat.Acordul urmeaza sa fie semnat in mod oficial saptamana viitoare.Continuarea schimburilor comerciale cu Elvetia si Liechtenstein, de asemenea membre EEE, este garantata dupa semnarea altui acord, luna trecuta.Citeste si Armata britanica pregateste cateva ministere pentru viata de dupa Brexit ...citeste mai departe despre " Londra a incheiat un acord comercial post-Brexit cu Islanda si Norvegia " pe Ziare.com