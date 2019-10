Consultantul care face expertiza tehnica pentru lotul de 21 de km a recomandat restrictie de tonaj de 7,5 tone si limitare de viteza de 80 de km/h, informeaza Radio Romania Actualitati.Inaugurarea lotului este foarte asteptata, chiar si cu aceste restrictii, avand in vedere ca in acest fel s-ar mai reduce din aglomeratia de pe DN 7 Valea Muresului respectiv, DN 68 A Sacamas-Holdea-Margina.Contractul pentru lotul 3 al Autostrazii A 1 Lugoj-Deva a fost reziliat pentru grave probleme de calitate, desi constructorul, din Spania, a sustinut ca lucrarile sunt conforme.La una dintre recentele vizite in zona ale lui Razvan Cuc, ministrul demis spunea ca problema cea mai grava de pe acest tronson este fisura observata in zona Holdea. Alte probleme dintre cele 48 identificate tineau de grosimea stratului de asfalt, care, potrivit ministrului demis si specialistilor de la Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica (CESTRIN), ar avea in unele locuri mai putin cu 3-4 centimetri.De asemenea, exista si o zona in care autostrada nu are asigurata planeitatea necesara, deoarece s-a tasat din propria greutate, fara sa fie in trafic si au fost semnalate si defectiuni in ceea ce priveste evacuarea apelor de pe carosabil.Lotul 3 are o lungime de 21,14 kilometri, iar lucrarile au fost contractate la o valoare de 579,92 milioane lei, fara TVA.Citeste si:Ce nu a spus CNAIR despre autostrada crapata de la Lugoj. Traficul risca sa ramana inchis inca un anRomanii s-au ales cu o noua autostrada muzeu! CNAIR sustine ca ar fi un pericol sa circulam acum pe ea. Cuc vine cu amenintariPro Infrastructura : CNAIR a reziliat contractul lotului 3 din A1 Lugoj-Deva, sosea care e 99% gata. Statul va pierde definitiv garantia ...citeste mai departe despre " Lotul 3 al A1 Lugoj-Deva se deschide cu interdictie pentru camioane si limita de viteza 80 km/h " pe Ziare.com