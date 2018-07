Sova: cand va fi gata metroul din Drumul Taberei si de unde luam miliardul de euro pentru Aeroportul Henri Coanda

Cand vom putea calatori cu metroul pana in Drumul Taberei? "Viziunea optimista este ianuarie 2019, viziunea pesimista care se apropie mai bine de realitate, (...) in cursul lunii martie, desi testele vor incepe la sfarsitul lui decembrie sau imediat in ianuarie, insa exista conditionalitatea legata de montarea sistemului de siguranta care inca este intr-o procedura de licitatii blocata din cauza unor contestatii. Apreciez ca lucrul acesta in trimestrul 3 se va inchide", crede ministrul Sova.In ce priveste depoul si park&ride-ul Straulesti, ministrul Transporturilor anunta ca "Este practic gata. La sfarsitul lunii iunie chiar se inchid lucrarile, procedurile de receptie incep in iulie, componenta de park&ride apreciez ca la sfarsitul lui iulie - inceputul lunii august va putea fi folosita in sensul ca toti cei care doresc sa isi poata parca masinile acolo. Probabil va mai fi o perioada de o luna sau doua pana va fi identificat un operator care sa preia in concesiune si componenta de autogara si servicii conexe - dar pentru mine este o prioritate ca imediat ce se poate folosi parcarea sa fie folosita - este vorba de dotarea cu niste utilaje specifice monitorizarii timpului, stabilirea unor tarife, trecerea in obiectul de activitate al Metrorex al acestei activitati pentru ca, astazi, Metrorex nu are in obiectul de activitate gestionarea de parcare auto, lucru care se face parcurgand etapele procedurale corespunzatoare: AGA, CA, Registrul Comertului. Sunt niste formalitati de care ne tinem".Investitie de 1 miliard de euro la aeroportul Henri Coanda, din imprumuturiMInistrul Lucian Sova a vorbit si despre noul terminal al aeroportului Henri Coanda, unde investitia se ridica la un miliard de euro si va fi asigurata din imprumuturi. "Este o proiectie acest miliard (de euro - n. r.) . Asa cum este conceput proiectul, el poate fi fazat, in sensul ca se are in vedere dezvoltarea unui nou terminal compus din cateva module - cred ca 3 sau 4 - care pot fi construite succesiv. Aeroportul este bancabil, avem declarativ transmisa optiunea BEI de a cofinanta acest proiect. Se are in vedere - pana astazi cel putin - dezvoltarea ...citeste mai departe despre " Sova: cand va fi gata metroul din Drumul Taberei si de unde luam miliardul de euro pentru Aeroportul Henri Coanda " pe Ziare.com