Lui Macron nu-i convine ce au stabilit Trump si Juncker in zona economica

Presedintele Donald Trump si Jean-Claude Juncker au stabilit, in cursul intrevederii de la Washington, reducerea tensiunilor comerciale intre Statele Unite si Uniunea Europeana si lansarea unor negocieri in sensul unui acord de liber-schimb. Deocamdata, data inceperii negocierilor formale nu a fost anuntata.Insa presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a semnalat ca nu este de acord cu initierea negocierilor pentru un amplu acord comercial cu Statele Unite."Europa si Franta nu au vrut niciodata un razboi comercial, astfel ca discutia de la Washington, dat fiind ca permite eliminarea tensiunilor inutile, este utila", a declarat Emmanuel Macron, citat de Le Point."Dar discutii comerciale nu pot avea loc decat pe baze echilibrate, reciproce, in niciun caz sub amenintari. Din acest punct de vedere, avem intrebari si preocupari pe care trebuie sa le clarificam", a subliniat Emmanuel Macron, referindu-se la initiativa lui Donald Trump de a impune taxe vamale Uniunii Europene."Eu nu sunt favorabil lansarii de negocieri pe tema unui acord comercial amplu, de genul Parteneriatului Transatlantic pentru Comert si Investitii (TTIP), deoarece contextul nu permite acest lucru", a insistat Macron."Eu consider ca nu trebuie eliminat ori diminuat niciun standard european in domeniul protectiei mediului inconjurator, medical ori alimentar.De asemenea, sunt necesare gesturi clare din partea Statelor Unite, semnale in sensul detensionarii situatiei privind exporturile de otel si aluminiu, unde au fost aplicate taxe ilegale. Aceste lucruri sunt, din punctul meu de vedere, conditii prealabile oricaror negocieri", a argumentat liderul de la Paris.