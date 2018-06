Lumea da tot mai putini bani pentru ajutoare umanitare

Pe ansamblu, finantarea pentru ajutoare umanitare a crescut cu 3% in 2017 comparativ cu 2016, iar aceasta crestere se datoreaza aproape in intregime donatorilor privati se arata in raportul anual Global Humanitarian Assistance Report, transmite Reuters.Un numar de doar 10 guverne au fost responsabile pentru 83% din toate contributiile venite din partea statelor si 62% din finantarea totala, se arata in acest raport elaborat de organizatia internationala Development Initiatives.Potrivit directorului organizatiei Development Initiatives, Harpinder Collacott stagnarea finantarilor venite din partea sectorului public si dependenta de un numar relativ scazut de donatori scoate in evidenta necesitatea de a gasi noi mecanisme de finantare."Acestea includ asigurari, imprumuturi preferentiale si garantii pentru gazduirea pe termen lung a refugiatilor care sa completeze asistenta umanitara. Trebuie de asemenea sa analizam o gama larga de surse de finantare in situatii de criza precum cele oferite de bancile de dezvoltare multilaterale", a spus Harpinder Collacott.Peste 200 de milioane de persoane din 134 de tari aveau nevoie de asistenta umanitara internationala in 2017, iar o cincime din numarul total erau in Siria, Yemen si Turcia, se arata in raportul Global Humanitarian Assistance Report.Directorul pentru politici umanitare la Overseas Development Institute, Christina Bennett a subliniat ca este nevoie de o tranzitie dincolo de ajutoarele traditionale. "Cred ca de ceva vreme am constatat o stagnare a interesului donatorilor pentru ajutoare umanitare. Daca vom avea mai putini bani din partea guvernelor atunci trebuie sa fim mai inteligenti cu privire la modul in care ii utilizam", a spus Christina Bennett.Potrivit acesteia, este nevoie de imbunatatirea coordonarii intre agentii pentru a evita situatia suprapunerii, gasirea surselor alternative de finantare pentru a reduce dependenta de un numar mic de donatori precum si majorarea investitiilor in preventie.