Mai face ceva statul pentru a salva Santierul Naval Mangalia? Vanzarea catre Damen s-ar putea amana pana la toamna

In urma negocierilor care au durat mai bine de jumatate de an, statul roman si grupul Damen au cazut de acord asupra modului in care vor administra, in comun, Santierul Naval de la Mangalia.Mai exact, Damen va cesiona statului roman, cu titlul gratuit, 2% din pachetul majoritar de actiuni, cumparat de la sud-coreenii de la DSME, care detin in prezent 51% din participatie. Acesta cesiune ii va permite statului sa devina actionar majoritar in santier. In schimbul cedarii actiunilor, Damen va primi controlul operational. Mai exact, olandezii vor primi dreptul de a ocupa posturi de directori si de a conduce efectiv unitatea de productie.Cu alte cuvinte, potrivit informatiilor obtinute pe surse de Ziare.com, directorul general ar urma sa fie olandez.Problema este ca, in acest moment, Romania nu-si poate respecta angajamentul, in conditiile in care legislatia nationala nu-i permite sa le dea olandezilor dreptul de a conduce efectiv o societate in care actionar majoritar va fi statul roman. Motivul: potrivit prevederilor Ordonantei 109/2011 a guvernantei corporative, factorii de decizie intr-o companie de stat trebuie alesi in baza unei proceduri specifice de selectie.Iar cum statul nu le asigura olandezilor preluarea conducerii operationale, acestia intarzie, la randul lor, cumpararea pachetului majoritar al actiunilor de la sud-coreenii de la DSME pentru a nu fi nevoiti sa-i cedeze statului 2% din actiuni, in lipsa oricaror garantii ca acesta isi va respcta partea din intelegere privind tranzactia.Ca sa rezolve problema, Ministerul Finantelor si Ministerul Economiei au lansat, pe 13 iulie, in dezbatere publica, un proiect de ordonanta care excepteaza de la prevederile Ordonantei 109/2011 tocmai companiile aflate acum in situatia grupului Damen, permitandu-le sa conduca societati cu capital de stat.Mai exact, in textul ordonantei se arata ca:"Sunt exceptati de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta operatorii economici care se incadreaza in prevederile art.2, pct.2 (adica "societati comerciale la care statul (...) este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul" - n.red) ca urmare a faptului ca actionarul privat nu mai detine participatia majoritara si detine capacitatea financiara si tehnica necesara dezvoltarii obi