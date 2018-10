Marea Neagra: Ultima batalie - Cine castiga daca Romania nu exploateaza gazele off-shore

Demersul de mai jos incearca sa aduca macar putina lumina in zonele negre legate de investitiile companiilor petroliere din Marea Neagra. De aceea, am discutat cu specialisti in energie, avocati cu experienta internationala si politicieni de la Putere si din Opozitie.Dar, inainte de orice, de ce e important acest subiect? Mai exact, cine ar putea fi deranjat daca s-ar face investitiile in off-shore-ul romanesc si cine le-ar vrea stopate?"Federatia Rusa, prin faptul ca ar fi blocata dezvoltarea unui rival de relevanta regionala in sectorul gazelor naturale, intr-o zona in care are si importante interese de control politic", sunt de parere Radu Dudau si Vasile Iuga, Energy Policy Group.Deputatul Virgil Popescu (PNL) afirma, la randul, sau ca de castigat ar avea "'prietenii' Romaniei, Rusia, Ungaria". Reprezentantul PSD, deputatul Georgian Pop, are o viziune asemanatoare: "Cine ar castiga? Simplu. Actualii furnizori internationali de gaz natural din zona. Nu ar avea un concurent in plus si nu s-ar confrunta cu un surplus de gaz in piata."Avocatul Laurentiu Pachiu, Pachiu si Asociatii:"In primul rand, furnizorii externi alternativi (deocamdata unul singur, Gazprom ) prin disparitia unui potential concurent. Apoi, state vecine care raman integrate prin interconectivitati ce permit aprovizionarea din surse alternative (Coridorul Sudic, Coridorul Nord-Sud, Turk Stream) cu potential real de a deveni acele 'gas hubs', cu beneficii comerciale, investitionale, bugetare si geopolitice semnificative."Profesorul Mircea Cosea e la fel de ferm:"Pe termen scurt si in mod sigur castiga Rusia. Pe termen lung si putin probabil poate castiga si SUA, in masura in care se va reusi preluarea unei parti din exportul rusesc de catre gazul de sist american adus lichefiat in Europa."Care e contextul ne spune profesorul Mircea Cosea:"Exista, paradoxal, o repetare a istoriei in ceea ce priveste locul si importanta geopolitica a Romaniei. Se pare ca retraim perioada 1940-1944, cand Romania a fost considerata un actor important al conflictului mondial, dar nu pentru potenta sa militara, ci energetica.Petrolul romanesc a alimentat in proportie de peste 70% masina de razboi germana. Actualmente, noul tip de razboi care s-a declansa ...citeste mai departe despre " Marea Neagra: Ultima batalie - Cine castiga daca Romania nu exploateaza gazele off-shore " pe Ziare.com