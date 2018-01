Mariana Gheorghe pleaca de la sefia OMV Petrom dupa mai bine de zece ani

Locul actualului CEO al celei mai mari companii petroliere din Romania si din sud-estul Europei va fi luat de Christina Verchere, care a fost presedinte al British Petroleum pentru Asia-Pacific, dar a condus si BP Canada Energy."In sedinta de astazi (marti, 9 ianuarie - n.red.), Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o pe Christina Verchere in functia de presedinte al directoratului si director general Executiv (CEO) al OMV Petrom SA.In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom SA, numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul Marianei Gheorghe, pana in data de 16 aprilie 2019", arata un comunicat transmis de BVB si postat pe site.Christina Verchere a acceptat numirea si va prelua pozitia, "in functie de disponibilitate", cel mai tarziu incepand cu 21 mai 2018."Inainte de sedinta Consililului de Supraveghere de astazi, Mariana Gheorghe a renuntat la mandatul de presedinte al Directoratului si CEO al OMV Petrom SA. Renuntarea va deveni efectiva la momentul in care succesoarea va prelua functia, cel mai tarziu pe 20 mai 2018", se mai arata in comunicatul OMV Petrom.Marti, Mariana Gheorghe a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si cu presedintele Klaus Iohannis.Clasata de mai multe ori pe primul loc in topul "100 Femei de Succes" la categoria CEO, realizat de revista Capital, Mariana Gheorghe a fost numita la conducerea Petrom in iunie 2006, la doar doi ani de la privatizarea companiei.Acum ea pleaca inainte de terminarea mandatului, fiind propusa pentru functia de vicepresedinte senior responsabil pentru conducerea activitatilor grupului OMV din zona Australia-Asia, informeaza Mediafax.Statul roman detine 20,63% din actiunile la OMV Petrom, unde OMV este principalul actionar (51,01%), iar Fondul Proprietatea detine (9,99%), pe langa cele 18,35 procente detinute de persoane fizice si juridice.Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti, la Palatul Cotroceni, cu o delegatie OMV-Petrom, condusa de directorul general al grupului OMV AG, Rainer Seele, prilej cu care acesta din urma a subliniat, printre altele, nevoia de predictibilitate a cadrului fiscal si legislativ."Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat convingerea ca OMV-Petrom va continua sa inregistreze rezultate deosebite in planul performantelor economice, prin expertiza si competentele romanesti in domeniul explorarii s ...citeste mai departe despre " Mariana Gheorghe pleaca de la sefia OMV Petrom dupa mai bine de zece ani " pe Ziare.com