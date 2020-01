Marile conducte de import de gaze din Ucraina nu pot fi folosite, din lipsa unor acorduri! Poate fi o problema de siguranta nationala

Motivul: Transgaz n-a semnat acorduri de interconectare cu transportatorul ucrainean de gaz, potrivit informatiilor furnizare de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).Ministrul Economiei si Energiei sustine ca n-avem de ce sa ne temem. In schimb, expertii independenti consulatati de Ziare.com arata ca situatia e una grava si care ridica probleme serioase de siguranta nationala a Romaniei.Din cauza ca are nevoie de mai multe gaze naturale decat produce, Romania este obligata sa-si importe o anumita cantitate. In 2019 - pe vremea cand ministru al Energiei era Anton Anton (ALDE) - Guvernul a decis sa umple depozitele existente in tara, in asa fel incat Romania sa aiba suficiente rezerve.Problema este ca, oricat gaz am stoca in depozite, tot vom avea nevoie sa si importam, mai ales cand e foarte frig. Iar motivul e simplu: sistemul nu permite extragerea rapida a unor cantitati suficiente de gaz pentru a acoperi varfurile de consum, a explicat, in repetate randuri, pentru Ziare.com, expertul Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta.Pana acum n-a prea fost ger. Dar primavara e inca departe. Iar in aceste conditii, un lucru e clar: conteaza sa avem, in fiecare moment, de unde si cum sa importam gazul care ne lipseste. Pana de curand am avut toate conditiile necesare pentru a importa oricat ne era necesar. Intre timp, insa, lucrurile s-au schimbat. Iata cum.Cum importam gaze in anii trecuti si ce s-a schimbatAni la rand, gazul rusesc a fost transportat prin Ucraina, catre Romania, de compania Ukrtransgaz (echivalentul ucrainean al Transgaz). Intre timp, Ukrtransgaz s-a scindat, transferand catre GTSO responsabilitatea transportului de gaze prin Ucraina, spre tarile vecine (inclusiv spre Romania).Sistemele de transport ale statelor vecine - cum ar fi Ucraina si Romania - corespondeaza prin ceea ce specialistii numesc "puncte de interconectare". In cazul acestor doua tari, punctele de interconectare sunt la Mediesu Aurit si Isaccea.Ca diverse firme sa poata importa gazele necesare in Romania, companiile de transport, adica Transgaz si GTSO (si inainte acesteia Ukrtransgaz, din partea ucrainenilor), trebuie sa incheie, pentru fiecare punct cate un acord de intercon ...citeste mai departe despre " Marile conducte de import de gaze din Ucraina nu pot fi folosite, din lipsa unor acorduri! Poate fi o problema de siguranta nationala " pe Ziare.com