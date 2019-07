Mario Draghi: Perspectivele economiei mondiale se inrautatesc tot mai mult

In special, a explicat seful BCE, previziunile se inrautatesc pentru sectorul industrial din zona euro, iar o redresare in semestrul doi din 2019 este acum mai putin probabila.De asemenea, Draghi a declarat ca tinta de inflatie a BCE, de 2%, nu trebuie vazuta ca un plafon, dupa ce la sedinta de politica monetara de joi Consiliul guvernatorilor BCE a deschis calea pentru o reducere a costului creditului si o extindere a achizitionarii de active la sedinta din septembrie.Sporirea promisiunilor privind noi masuri de stimulare este menita sa sprijine increderea in economia zonei euro, pe fondul dificultatilor cu care se confrunta sectorul industrial.Desi increderea consumatorilor si creditarea bancara raman la un nivel ridicat, recentele date din industrie arata o imagine sumbra, sporind riscul ca cererea externa slaba, partial ca rezultat al razboiului comercial, sa afecteze curand evolutia zonei euro.Conform datelor Eurostat, in iunie rata anuala a inflatiei in zona euro a crescut usor, pana la 1,3%, de la un nivel de 1,2% inregistrat in luna mai, si in linie cu estimarile analistilor.