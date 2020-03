Mediul de afaceri cere autoritatilor sa fie consultat inainte de a fi luate masuri cu impact asupra economiei reale

"Sub presiuni populiste nejustificate si in lipsa unei consultari rapide si necomplicate cu actorii economiei reale, situatia de criza va fi amplificata, provocand ecosistemului antreprenorial si macroeconomic prejudicii irecuperabile. Solicitam autoritatilor ca orice masura cu impact direct sau indirect asupra economiei reale sa fie mai intai discutata si analizata cu mediul de afaceri si doar apoi aplicata", arata comunicatul.Reprezentantii confederatiei spun ca economia Romaniei este sub o presiune fara precedent si sunt impuse masuri exceptionale pentru protejarea cetatenilor."Mediul de afaceri are nevoie si el de masuri urgente, ferme, care sa nu fie pervertite de tentatia populismului electoral. Membrii confederatiei Patronale Concordia cer autoritatilor sa nu cada in capcana unor decizii care pot afecta iremediabil sectoare critice ale economiei. Trebuie sa depasim impreuna provocarile generate de pandemia Covid-19. Urgenta zero este asigurarea starii de sanatate a populatiei, urmata de asigurarea continuitatii vietii economice, sociale, a securitatii aprovizionarii alimentare, a procesului educational. Masurile populiste, luate in pripa, pot gripa intreaga economie", spun reprezentantii Concordia.Energia electrica, alimentarea cu gaze si apa, siguranta operatorilor de telefonie si soliditatea sistemului bancar nu trebuie puse la incercare, pentru ca de fiecare dintre ele depinde sanatatea intregii economii, spun acestia.Ei considera ca fara o apreciere corecta a impactului unor astfel de masuri, Romania risca generarea unor probleme suplimentare, care se vor adauga artificial presiunii si blocajelor existente."Consideram ca e necesar mai mult decat oricand ca factorii politici, Parlament, Guvern, institutii de reglementare si reprezentantii diferitelor sectoare economice sa discute in regim de urgenta inainte de a fi luate masuri pe care le vom deconta cu totii mai tarziu, cu costuri inzecite. In lipsa acestor consultari si sub tentatia populismului de tip electoral, aceste derapaje pot avea loc cu foar ...citeste mai departe despre " Mediul de afaceri cere autoritatilor sa fie consultat inainte de a fi luate masuri cu impact asupra economiei reale " pe Ziare.com