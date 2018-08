Autostrada pe care Guvernul vrea sa o construiasca ar urma sa continue traseul segmentului Bucuresti-Ploiesti din A3 si sa lege Capitala de Brasov.Studiul de fundamentare intocmit de Comisia de Prognoza prevede ca lucrarile la aceasta autostrada numita Ploiesti-Comarnic-Brasov si lunga de 106,2 km vor fi impartite in 3 loturi, astfel: Ploiesti - Comarnic (48 km), Comarnic-Predeal (36 km) si Predeal-Brasov (21,8 km).Pe primul lot, cel de 48 de kilometri dintre Ploiesti si Comarnic, autostrada ar urma traverseze, pe poduri, raul Prahova si Valea Sarului, dar si sa treaca, pe pasaje, peste mai multe cai ferate. In plus, soseaua de mare viteza ar urma sa fie legata de reteaua locala de drumuri prin doua noduri rutiere.Al doilea lot, lung de 36 de kilometri, care va face legatura intre Comarnic si Predeal, ar urma sa fie, probabil, si cel mai greu de construit. Motivul: pentru realizarea sa ar urma sa fie sapate in stanca 18 tuneluri cu o lungime totala de aproximativ 2.600 de metri. In plus, ar urma sa se construiasca - pentru ca autostrada sa respecte toate normele si sa fie functionala - nu mai putin de 22 de poduri, 3 viaducte si 17 pasaje peste cai ferate si artere rutiere.In cele din urma, pe al treilea lot al autostrazii, lung de 21,8 kilometri, care se va intinde de la Predeal la Brasov, ar urma sa se realizeze nu doar structura autostrazii si calea de rulare, ci si 5 poduri, 11 viaducte si 10 pasaje de trecere peste cai ferate si sosele.Per total, pe traseul autostrazii ar trebui sa se construiasca, deci, nu mai putin de 2,6 kilometri de tunel, peste 30 de poduri si 14 viaducte. In plus, ar trebui sa se faca si o multime de noduri care sa lege autostrada de reteaua rutiera existanta, dar si foarte multe lucrari de consolidare a ariilor in care se va construi drumul ...citeste mai departe despre " Mii de soferi ar putea plati, in curand, o noua taxa. Banii ar urma sa fie folositi la constructia autostrazii Ploiesti-Brasov " pe Ziare.com