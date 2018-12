Miliarde de gandaci lupta cu risipa alimentara in China, inainte de a ajunge hrana si ingrediente pentru medicamente

In una din tarile cele mai afectate de fenomenul risipei alimentare este testata o solutie sa spunem mai putin apetisanta.In orasele in plina expansiune ale Chinei se arunca atat de multa mancare incat gropile de gunoi nu mai pot face fata, relateaza Reuters intr-un reportaj. Aici intervin insatiabilii gandaci de bucatarie, miliarde de gandaci crescuti in ferme special amenajate si hraniti cu munti de resturi alimentare. Dupa ce mor, gandacii ajung la randul lor hrana pentru septel sau sunt folositi ca ingrediente in leacuri pentru diverse boli ori in produse cosmetice.Compania Shandong Qiaobin Agricultural Technology detine o ferma de gandaci la periferia orasului Jinan, capitala provinciei Shandong din estul Chinei, cu un efectiv de 1 miliard de gandaci. Insectele sunt hranite cu 50 de tone de resturi de mancare - cam cat cantaresc sapte elefanti adulti - pe zi.Compania intentioneaza sa deschida inca trei ferme anul viitor, cu obiectivul de a procesa o treime din resturile alimentare produse de Jinan, oras cu o populatie de aproximativ sapte milioane de oameni. Industria gandacilor de bucatarie beneficiaza si de pe urma interdictiei de a folosi resturile pentru a hrani porcii, impusa la nivel national in urma mai multor cazuri de febra porcina africana inregistrate in China.In plus, gandacii reprezinta o sursa buna de proteine pentru animale. "Este ca si cum ai transforma gunoiul in resurse", apreciaza presedintele Shandong Qiaobin, Li Hongyi.In satul Sichuan, Li Bingcai, un fost vanzator de telefoane a investit 1 milion de yuani (146.300 de dolari) intr-o ferma de gandaci care are in prezent 3,4 miliarde de insecte. Le vinde fermelor de porci si fermelor pisciole ca hrana, dar si companiilor din industria farmaceutica, unde sunt folosite ca ingrediente pentru medicamente.Tot in Sichuan, compania Gooddoctor creste nu mai putin de 6 miliarde de gandaci. Reprezentantii ei sustin ca acestia au proprietati care ii fac utili in vindecarea ulcerului bucal si peptic, a ranilor si chiar a cancerului la stomac.Utilizarile gandacilor ar putea fi extinse si in industria cosmetica, unde ar putea fi folositi in masti de infrumusetare, pastile pent ...citeste mai departe despre " Miliarde de gandaci lupta cu risipa alimentara in China, inainte de a ajunge hrana si ingrediente pentru medicamente " pe Ziare.com