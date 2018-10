Minciunile domnilor, bucuria pomanagiilor: gaura de 800 milioane euro fonduri europene, inflatie record, deficit record, pret benzina record

Atunci faceam paralela cu Ordonanta 13, care a startnit un val justificat de emotie, dar erau si alte sectoare de activitate in care se petreceau aceleasi marsavii, unul din ele fiind gestionarea fondurilor europene.Iata ca acum, Comisia Europeana avertizeaza oficial autoritatile romane despre iminenta dezangajare a peste 800 milioane de euro, confirmand astfel lucruri deosebit de clare stiute de cei din interior. Fiti siguri ca ce nu s-a putut face din 2014 pana acum nu se va putea intampla in urmatoarele 3 luni. Situatia este grava pentru ca unele programe au fost gandite prost, cu mult diletantism si o imensa lipsa de responsabilitate.S-au incercat fel de fel de artificii, de vopsiri de gard si de tranzactionari nefericite ale vrabiei din mana cu cioara de pe gard. S-au facut jonglerii cu trecerea unor programe de sub coordonarea unor autoritati in favoarea altora, s-a dat drumul la apeluri fara respectarea minimului de legalitate, s-au umflat cifre si s-au masluit raportari.Cu alte cuvinte, s-a lucrat numai la imagine nu si la fond. In spatele acestui dezastru sunt nume, prenume, functii, pozitii platite cu mii de euro pe luna. La vremea respectiva, pentru ca am avut curajul sa demasc interioarele laboratoarelor minciunii ridicata la nivel de politica publica, am fost alergat pe holurile ministerelor, amenintat, blamat si anatemizat.Valul a trecut, iar ei si-au vazut nestingheriti de treaba, doar ca in procesul de gestionare a fondurilor europene, un rol important il are Comisia Europeana, institutia care are datoria de a actiona ca un gardian al integritatii si performantei cu care sunt cheltuiti banii din bugetul Uniunii Europene.Problema este si mai serioasa, pentru ca gaura de 800 de milioane de euro se refera numai la un fond, cel de dezvoltare regionala, dar ce ne facem ca problemele sunt mult mai grave la fondul social european, fiind o chestiune de timp pana cand atentionarea oficiala va aparea.Si pentru ca protagonistul acestei contraperformante este Programul Opera ...citeste mai departe despre " Minciunile domnilor, bucuria pomanagiilor: gaura de 800 milioane euro fonduri europene, inflatie record, deficit record, pret benzina record " pe Ziare.com