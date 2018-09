Mai exact, in momentul in care statul are o rezerva mare de bani si vrea sa se imprumute, daca bancile percep dobanzi mari Ministerul de Finante poate refuza sau poate negocia, informeaza Profit.ro.In cazul de fata, insa, scaderea rezervei valutare slabeste semnificativ puterea Finantelor de a negocia pentru a obtine dobanzi mai mici."Sursele necesare refinantarii datoriei publice guvernamentale s-au asigurat de pe pietele pe care s-au emis aceste datorii si din rezerva financiara in valuta la dispozitia Trezoreriei Statului, care, la sfarsitul lunii iunie 2018, acoperea 2,6 luni din necesarul brut de finantare", indica un document al Ministerului Finantelor, citat de Profit.ro.Potrivit strategiei de imprumut pentru acest an, Finantele au "obiectivul de mentinere a unei rezerve financiare in contul Trezoreriei Statului reprezentand echivalentul a circa patru luni de necesar brut de finantare".Programul indicativ de imprumut pentru 2018, publicat la inceputul anului, prevede ca "in anul 2018, necesarul brut de finantare la nivel guvernamental este de aproximativ 74 miliarde lei".Asadar, obiectivul de 4 luni reprezinta 24,7 miliarde de lei (5,33 miliarde euro la cursul actual) in acest an, iar nivelul de 2,6 luni reprezinta 16,03 miliarde de lei (3,46 miliarde euro la cursul actual) . Rezulta un minus, calculat in lei, de circa 8,7 miliarde de lei (1,87 miliarde euro la cursul actual).Citeste si:Ponta, despre rectificarea bugetara: Este prima data de la criza din 2010 cand se iau bani din TrezorerieGuvernul a aprobat rectificarea bugetara fara avizul obligatoriu al CSATAvem deficit bugetar de aproape 12 miliarde de lei, dublu fata de anul trecut ...citeste mai departe despre " Ministerul de Finante a cheltuit aproape doua miliarde de euro din rezerva in valuta. Statul se va imprumuta mai scump " pe Ziare.com