Ministerul de Finante propune a doua rectificare bugetara, cu un deficit de 2,97% si PIB de 949,6 miliarde lei

"Rezultatele economice de pana in prezent argumenteaza posibilitatea realizarii unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde de lei, fata de 907,9 miliarde de lei cat s-a estimat la fundamentarea bugetului initial pe acest an si fata de 945 miliarde de lei cat s-a estimat la elaborarea primei rectificari bugetare.Astfel, proiectul de rectificare bugetara are in vedere majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 228,9 milioane de lei, iar cheltuielile se majoreaza, per sold, cu suma de 365,6 milioane de lei", au anuntat reprezentantii Finantelor.S-au asigurat fonduri suplimentare pentru:MFP - Actiuni Generale de 2,69 miliarde de lei din care un miliard de lei dobanzi, 671,6 milioane de lei pentru contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene (UE) si 700 de milioane de lei la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului;Ministerul Muncii si Justitiei Sociale de 787 de milioane de lei, in principal pentru alocatii de stat pentru copii si drepturi pentru persoane cu handicap;Ministerul Sanatatii de 211,5 milioane de lei, in principal pentru asigurarea drepturilor salariale suportate de la bugetul de stat in cazul centrelor de permanenta, a unitatilor si compartimentelor de primiri urgente.In plus, alte venituri suplimentare primesc:Ministerul Justitiei, de 138,5 milioane de lei per sold, din care 100 de milioane de lei pentru cheltuieli de personal;Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de 85,2 milioane de lei per sold.S-au asigurat sume pentru derularea programelor/proiectelor cu finantare externa nerambursabila aferente cadrului financiar 2014-2020 (Programul Operational Regional), de 98,42 milioane de lei, mai arata sursa citata.Alte fonduri suplimentare au primit:Ministerul Afacerilor Interne, de 70,6 milioane de lei per sold, in conditiile in care au fost identificate economii la cheltuielile de personal si au fost asigurate 116 milioane de lei pentru plata pensiilor militare de stat;Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se majoreaza la cheltuieli cu suma de 600 de milioane de lei pentru asigurarea sumelor necesare decontarii serviciilor medicale, a medicamentelor cu si fara contributie personala si a medicamentelor utilizate in program