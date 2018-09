Ministerul de Finante se imprumuta iar. Vrea sa ia de la banci 4 miliarde de lei, in aceasta luna

Din aceasta suma, 3,5 miliarde de lei vor fi luati prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 435 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni.Sumele vor fi destinate refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat. Fata de luna august, imprumuturile programate de MFP sunt mai mari cu 1,105 miliarde de lei.Conform prospectelor de emisiune, MFP are in program o licitatie, in data de 6 septembrie, pentru certificate de trezorerie cu discont, in suma de 600 de milioane de lei, pe o perioada de 364 de zile.Cele sapte licitatii de obligatiuni de tip benchmark, cu o valoare totala de 2,9 miliarde de lei, vor fi urmate a doua zi de o sesiune suplimentara de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea initiala a emisiunii de obligatiuni.Ministerul Finantelor Publice are in vedere in 2018 emiterea unui volum de titluri de stat pe piata interna, in suma de 48 - 50 de miliarde de lei, cu o structura a maturitatilor de circa 30%/70%, prin emiterea de certificate de trezorerie cu discont pe termene scurte, de pana la un an inclusiv, obligatiuni de stat de tip benchmark pe termene medii si lungi, precum si titluri de stat pentru populatie prin intermediul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului, in cadrul programului TEZAUR, cu un volum estimat de pana la 8% din valoarea titlurilor de stat de emis pe piata interna, reprezentand aproximativ patru miliarde de lei.Pentru realizarea obiectivului de consolidare si extindere a curbei de randamente a titlurilor de stat denominate in lei si de imbunatatire a lichiditatii pietei titlurilor de stat, MFP are in vedere redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark pana la atingerea unor volume pe emisiune in valoare echivalenta de pana la doua miliarde de euro (aproximativ 9 miliarde de lei), pe fiecare serie de obligatiuni benchmark.Citeste si:Statul va imprumuta luna aceasta aproape 4 miliarde de lei de la banci. Ce va face cu baniiTeodorovici spune ca statul se imprumuta scump, din cauza scenariilor emise de oameni care habar n-auNe imprumutam tot mai mult ca sa ne platim datoriile, dar si cheltuielile curente. In iunie, Finantele mai vor inca 3,635 miliarde de leiRomania se imprumuta pent ...citeste mai departe despre " Ministerul de Finante se imprumuta iar. Vrea sa ia de la banci 4 miliarde de lei, in aceasta luna " pe Ziare.com