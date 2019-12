Ministerul de Finante vrea sa continue programul Tezaur in 2020 si sa relanseze Fidelis

De asemenea, pentru limitarea riscului de refinantare, MFP intentioneaza sa utilizeze operatiuni specifice de piata secundara, de tipul rascumpararilor anticipate sau preschimbarilor de titluri de stat.In acest sens, Finantele, impreuna cu BNR , urmeaza sa finalizeze cadrul procedural in vederea lansarii acestor instrumente."In perioada 2020-2022, finantarea deficitului bugetului de stat si refinantarea datoriei publice guvernamentale se va realiza echilibrat din surse interne si externe. MFP va pastra flexibilitatea in ceea ce priveste momentul accesarii pietelor internationale si volumul emisiunilor externe, tinand cont de costurile asociate, de considerentele de risc, precum si de evolutia pietei locale.De asemenea, pentru reducerea expunerii la riscul valutar si de rata de dobanda asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finantelor Publice are in vedere utilizarea instrumentelor financiare derivate (swap valutar si swap pe rata de dobanda)", se mentioneaza in strategie.Documentul subliniaza ca, in prezent, Ministerul Finantelor Publice se afla in procesul de elaborare a procedurilor interne pentru stabilirea activitatilor si masurilor ce trebuie realizate pentru acoperirea tuturor proceselor specifice tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, urmand ca anul viitor sa negocieze si sa incheie documentatia specifica (ISDA Master Agreement) pentru utilizarea acestor instrumente.Pentru imbunatatirea managementului datoriei publice si evitarea presiunilor sezoniere in asigurarea surselor de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice guvernamentale, in vederea reducerii riscului de refinantare si de lichiditate, MFP are in vedere mentinerea rezervei financiare (buffer) in valuta la dispozitia Trezoreriei Statului in valoare echivalenta acoperirii necesitatilor de finantare a deficitului bugetar si refinantarii datoriei publice pentru circa 4 luni.Pe termen mediu (2020 - 2022) datoria guvernamentala bruta se va situa, conform estimarilor, sub 40% din PIB , in timp ce datoria guvernamentala neta nu va dep ...citeste mai departe despre " Ministerul de Finante vrea sa continue programul Tezaur in 2020 si sa relanseze Fidelis " pe Ziare.com