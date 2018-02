"In bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare s-au prevazut: venituri totale in suma de 1.073.133 mii lei, din care: 1.073.065 mii lei constituite din implementarea prevederilor strategiilor de privatizare la societatile Rompetrol Rafinare SA si Electrocentrale Bucuresti, precum si 68.000 lei reprezentand venituri din vanzarea caietelor de sarcini - dosare de prezentare", arata documentul publicat pe site-ul Ministerului Energiei.Scopul proiectului de act normativ il constituie asigurarea cadrului legislativ necesar finantarii activitatii de pregatire si derulare a privatizarii desfasurata de Ministerul Energiei in acest an.De asemenea, cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatura si cele pentru pregatirea si realizarea privatizarii societatilor sunt estimate la 15,47 milioane lei.Alte 1,35 milioane lei sunt planificate pentru plata anunturilor de publicitate interna si internationala privind oferta de vanzare si selectia consultantului de privatizare.In plus, plata societatilor civile profesionale de avocatura care vor asista Ministerul Energiei in derularea procedurilor de participare si realizare a proceselor de vanzare de pachete de actiuni este estimata la 3,56 milioane lei.Statul estimeaza totodata ca va obtine in acest an 1,5 miliarde de lei sub forma de dividende de la companiile care isi desfasoara activitatea in subordinea Ministerului Energiei. ...citeste mai departe despre " Ministerul Energiei crede ca va lua peste 1 miliard de lei din privatizarea Rompetrol si Electrocentrale " pe Ziare.com