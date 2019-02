Inca de marti dimineata, secretarul de stat Doru Visan a declarat la ZF Power Summit ca Ministerul Energiei a cerut deja ca taxa de 2% pe cifra de afaceri - pe care potrivit OUG 114 trebuia sa o plateasca toti intreprinzarii din Energie - sa fie achitata abia din 2020.Cateva ore mai tarziu, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a comunicat ca intreprinzatorii nu mai sunt obligati sa transmita pana pe 20 februarie cifra de afaceri pe anul 2018, pentru calculul taxei de 2%.In plus, a mai transmis ANRE, termenul pana la care intreprinzatorii din domeniu trebuie sa comunice informatiile privind cifra de afaceri se proroga "pana la o data care va fi comunicata ulterior".Intrebarea este: va renunta statul la impunerea taxei de 2% in anul 2019 sau doar o va calcula in raport cu cifra de afaceri inregistrata de intreprinzatorii din Energie in anul 2017? Ramane sa vedem.Cert este ca, in urma cu o saptamana, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca vrea sa discute cu partenerii sai de guvernare de la PSD pentru a vedea daca este oportun ca prevedeirle OUG 114 sa se aplice in Energie sau daca n-ar fi cumva mai bine sa se renunta la parte dintre masuri.Mai mult chiar, Tariceanu i-a transmis ministrului Eugen Teodorovici sa isi tina parerile pentru el atunci cand vine vorba despre domeniul Energie, din cauza ca nu stie cum functioneaza acesta.Asa cum Ziare.com v-a informat deja, marii jucatori din industria energetica romaneasca au anuntat, in repetate randuri, ca masurile impuse prin Ordonanta 114 vor avea efecte dezastruoase asupra industriei de profil din tara si ca pun sub semnul intrebarii securitatea energetica a statului. ...citeste mai departe despre " Ministerul Energiei vrea amanarea aplicarii OUG 114. Deja unele institutii iau masuri in acest sens " pe Ziare.com