Ministerul Finantelor a publicat un nou proiect privind rectificarea bugetara. Teodorovici: Avizul CSAT este consultativ

Veniturile bugetului de stat sunt majorate cu 948,4 milioane de lei, fata de proiectul initial in care acestea erau diminuate cu 1,77 miliarde de lei. De asemenea, potrvit Adevarul, la bugetul asigurarilor sociale de stat s-a pastrat aceeasi crestere de 897,1 milioane lei, la fel ca si la cel pentru somaj cu plusul de 245,9 milioane lei.Apar, insa, diminuari la bugetul institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii - 330,9 milioane lei.Totodata, si veniturile bugetului consolidat se majoreaza cu suma de 8,82 miliarde lei, fata de 5,99 miliarde lei, in prima forma a rectificarii. Si cheltuielile bugetului general consolidat se majoreaza semnificativ cu suma de 9,92 miliarde lei, fata de doar 7,09 miliarde lei, in prima varianta.Bugetele componente ale bugetului general consolidat care au inregistrat majorari ale veniturilor sunt:- bugetul de stat +948,4 milioane lei (fata de scadere de 1,77 miliarde lei),- bugetul asigurarilor sociale de stat +897,1 milioane lei (ramane la aceeasi valoare),- bugetul asigurarilor pentru somaj +245,9 milioane lei (ramane la aceeasi valoare),- bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate +1.200,4 milioane lei (ramane la aceeasi valoare),- bugetele locale + 5,08 miliarde lei (fata de 3,48 miliarde de lei).Potrivit sursei citate, bugetele urmatoarelor institutii vor creste, fata de proiectul initial:- Ministerul Finantelor Publice - Actiuni Generale: +2.296,5 milioane lei (fata de +1.278,8 milioane lei)- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice: +955,9 milioane lei, per sold, (fata de -44,2 milioane de lei)- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale: +206,9 milioane lei per sold (fata de nicio modificare, anterior)- Autoritatea Electorala Permanenta: +119,8 milioane lei per sold (fata de nicio modificare, anterior)- Ministerul Fondurilor Europene: +119,2 milioane lei per sold (fata de nicio modificare, anterior)- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor: +149,5 milioane lei (fata de +99,5 milioane lei, anterior) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale: +73,4 milioane lei (ramane la aceeasi valoare)Scad bugetele urmatoarelor institutii:-Ministerul Muncii