Deficitul bugetului, la sase luni, de doua ori mai mare decat anul trecut. Statul cheltuieste tot mai mult pe salarii, bunuri si servicii

In primele sase luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 6,3 miliarde lei, respectiv 0,77% din PIB.In ianuarie-iunie 2018, veniturile bugetului general consolidat, de 132,04 miliarde lei, reprezentand 14,2% din PIB, sunt cu 12,6% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent.Se inregistreaza cresteri fata de anul precedent in cazul incasarilor din contributiile de asigurari (+36,8%) si din veniturile nefiscale (+13%)."In luna iunie 2018 se constanta o imbunatatire a colectarii veniturilor din TVA, astfel acestea au crescut cu 15,6% fata de luna iunie 2017, ajungand la o valoare de 26,77 miliarde lei pe primele sase luni ale anului, ceea ce reprezinta o crestere cu 5,9% fata de perioada similara a anului precedent", se arata in comunicat.Scaderi la impozitele pe salariiVeniturile din accize au fost in suma de 13,13 miliarde lei (1,4% din PIB) cu 9,9% mai mari comparativ cu perioada similara a anului precedent. De asemenea, incasarile din impozite si taxe pe proprietate au crescut cu 5,9% fata de aceeasi perioada a anului 2017.S-au inregistrat scaderi ale incasarilor din impozitul pe salarii si venit cu 21,5% pe fondul reducerii, incepand cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, masura care s-a reflectat in incasari incepand cu luna februarie 2018."De asemenea, se inregistreaza o diminuare cu 26,8% fata de aceeasi perioada anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati ca urmare a aplicarii OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule", se arata in comunicat.Cresc cheltuielileSumele de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate sunt de 6,9 miliarde lei cu 22,8% mai mari decat cele incasate in anul 2017 in aceeasi perioada.Cheltuielile bugetului general consolidat sunt in suma de 147,01 miliarde lei, cu 19% mai mari fata de ace ...citeste mai departe despre " Deficitul bugetului, la sase luni, de doua ori mai mare decat anul trecut. Statul cheltuieste tot mai mult pe salarii, bunuri si servicii " pe Ziare.com