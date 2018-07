Ministerul Finantelor vrea plafonarea pretului gazelor naturale din productia interna la jumatate fata de import

Ministerul Finantelor Publice (MFP) arata, intr-un comunicat de presa, ca pentru asigurarea unui mediu concurential corect pentru sectorul de gaze naturale din Romania si pentru stoparea cresterii necontrolate a preturilor gazelor naturale din productia interna, reprezentantii MFP si ai Ministerului Energiei s-au intalnit miercuri pentru a analiza posibilitatea instituirii unor forme de control al preturilor gazelor naturale practicate de catre producatorii interni, pana la data 30.06.2021.Ministerul Finantelor spune ca se impune adoptarea unui act normativ care sa plafoneze pretul gazelor naturale, "pentru eliminarea efectelor negative asupra consumatorilor casnici, avand in vedere ca dupa 1 aprilie 2017 s-a liberalizat complet pretul de vanzare al gazelor naturale, iar tendinta de crestere a fost continua si constanta, aceasta fiind in prezent 29,5%, in timp ce pentru luna martie 2019 se estimeaza o crestere de 33,75%".Potrivit proiectului de Hotarare de Guvern privind stabilirea pretului maxim de vanzare a gazelor naturale din productia interna postat pe site de Ministerul Finantelor, se stabileste pretul maxim de vanzare a gazelor naturale din productia interna la producatori pana la data de 30.06.2021, in valoare de 55 lei/Mwh.In nota de fundamentare a proiectului, se mentioneaza ca pretul mediu de vanzare a gazelor naturale de catre producatorii interni pe piata centralizata in perioada aprilie 2017 - august 2018 a evoluat de la 70,93 lei la 77,72 lei. "Pretul mediu estimat de vanzare al gazelor naturale de catre producatorii interni pe piata centralizata la 31.03.2019 va fi de 80,25 lei/MWh. Pretul gazelor naturale din import este stabilit pe piata concurentiala prin negociere libera intre importatori si furnizorii de gaze naturale din Romania. Pretul mediu estimat de vanzare al gazelor naturale din import la 31.03.2019 va fi de 94,58 lei/MWh", se mai arata in nota de fundamentare a proiectului.De asemenea, se precizeaza ca o astfel de masura "are impact pozitiv prin stoparea cresterii necontrolate a preturilor gazel ...citeste mai departe despre " Ministerul Finantelor vrea plafonarea pretului gazelor naturale din productia interna la jumatate fata de import " pe Ziare.com