Ministerul Transporturilor a autorizat construirea Sectiunii 1 a autostrazii Sibiu-Pitesti

"Astazi (luni - n.red.), 09.03.2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a emis Autorizatia de Construire pentru Sectiunea 1 a Autostrazii Sibiu - Pitesti, Lotul 1, Sibiu - Boita (km 0+000 - km 13+170).Contractul de proiectare si executie pentru Lotul 1 (km 0+000 - km 13+170), cu o valoare de 612.647.863,38 lei, fara TVA, a fost semnat in data de 14 aprilie 2019, intre CNAIR si Compania Porr Construct SRL", a anuntat CNAIR intr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, durata contractului este de 108 luni, din care 12 luni perioada de proiectare, 36 de luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie.De asemenea, au fost finalizate studiile topografice, geotehnice, arheologice, hidrologice, precum si lucrarile de asanare, astfel incat, in prezent, se lucreaza la drumurile tehnologice si la platformele pentru foraje piloti.Totodata, CNAIR anunta ca la acest moment se afla in curs de evaluare cele 5 oferte depuse pentru contractul de supervizare.Soseaua de mare viteza, care ar urma sa aiba 122,1 kilometri, e impartita in 5 loturi: Sibiu-Boita (13,17 km), Boita-Cornetu (31,33 km), Cornetu-Tigveni (37,4 km), Tigveni-Curtea de Arges (9,86 km) si Curtea de Arges - Pitesti (30,35 km).La acest moment, singurul lot aflat in lucru este cel dintre Sibiu si Boita, pe care lucreaza Porr. In rest, portiunile fie sunt blocate in proceduri de achizitie, fie nici macar n-au fost scoase la licitatie.Amintim ca Asociatia Pro Infrastructura transmitea la finele lunii februarie ca s-au rezolvat problemele juridice pentru sectiunea 5, dintre Curtea de Arges si Pitesti. In consecinta, in curand, Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar putea semna un contract pentru proiectare si executie si pentru aceasta portiune de 30,35 de kilometri.Vezi si Instanta a decis cine va construi autostrada intre Pitesti si Curtea de Arges. Cat ar trebui sa dureze lucrarileA.D. ...citeste mai departe despre " Ministerul Transporturilor a autorizat construirea Sectiunii 1 a autostrazii Sibiu-Pitesti " pe Ziare.com