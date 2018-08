Lucian Sova si reprezentantii conducerii constructorului Astaldi, care deruleaza lucrari de infrastructura in Romania, au discutat despre modalitatile de accelerare a investitiilor pentru finalizarea la termen a proiectelor de autostrazi, cale ferata si metrou."Ministrul Lucian Sova a asigurat partea italiana ca autoritatile romane vor actiona rapid pentru facilitarea parcursului birocratic al acestor investitii. Astaldi a mentionat ca este pregatit sa realizeze lucrari de minimum 400 milioane euro in anul 2019", se mentioneaza in comunicatul MT.Proiectele importante in care este implicat constructorul italian sunt autostrada Campia Turzii-Ogra-Targu Mures, realizarea caii ferate Radna-Gurasada-Simeria si magistralele de metrou M4 si M5. ...citeste mai departe despre " Ministerul Transporturilor anunta ca Astaldi va investi 400 de milioane de euro in Romania anul viitor " pe Ziare.com