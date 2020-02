Ministerul Transporturilor ar trebui mutat la Iasi 5 ani, pentru a fi facuta Autostrada Moldovei, spune un lider PLUS

Liviu Iolu, candidat PLUS la Primaria Iasi, a declarat, duminica, la o intalnire cu sustinatori,i ca masura va fi inclusa in programul de guvenare USR-PLUS pentru alegerile parlamentare."Iasiul sufera de zeci de ani si din cauza slabei reprezentari la nivel central a politicienilor locali si a puterii lor de negociere in numele orasului si a regiunii de Nord-Est. Au fost ministri ieseni in Guvern si am avut si foarte multi parlamentari dar, sa o recunoastem, nu au reusit niciodata sa impuna agenda reala a Iasiului nici in Guvern si nici in Parlament pentru a nu-si supara sefii sau aliatii. Cel mai grav este sa ne resemnam spunand ca mai mult nu putem cere, mai mult nu se poate", a afirmat Liviu Iolu.Coordonatorul regional PLUS a explicat sa solutia este mutarea la Iasi a conducerii Ministerului Transporturilor, cu tot cu ministru sI secretari de stat, pentru o perioada de cinci ani, si interzicerea decontarii din banii publici a zborurilor cu avionul pentru acesti demnitari pe distante mai mici de 500 de kilometri."Garantez ca doar o asemenea masura mai poate misca marile proiecte de infrastructura ale regiunii, linii de tren rapide, autostrada A8 Iasi-Targu Mures si drumul expres Bucuresti-Siret. Am discutat foarte serios impreuna cu conducerea PLUS si vom gandi modificarile legale corespunzatoare care sa sustina aceasta masura si altele asemanatoare. Ele vor face parte din programul de Guvernare al Aliantei USR-PLUS cu care ne vom prezenta in alegerile Parlamentare", a spus Liviu Iolu.El a precizat ca daca nu va fi impusa o astfel de masura, nu va putea fi demarat nici un proiect de infrastructura pentru Iasi sI Moldova."Nu mai credem in impunerea unor persoane in Guvern, care chiar daca provin din Iasi sau din regiune odata ajunse pe functii uita de ce sunt acolo si care sunt prioritatile Iasului si Moldovei", a adaugat coordonatorul regional PLUS, Liviu Iolu. ...citeste mai departe despre " Ministerul Transporturilor ar trebui mutat la Iasi 5 ani, pentru a fi facuta Autostrada Moldovei, spune un lider PLUS " pe Ziare.com