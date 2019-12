Ministerul Transporturilor vrea sa impiedice masacrarea ursilor pe sosele, dar zice ca nu e nevoie de o strategie pentru asta

Dupa un sfarsit de toamna in care mai multi ursi ajunsi pe carosabil au fost loviti de masini si ucisi, Ziare.com a incercat sa afle cum ar putea Romania sa impiedice acest mascaru. Mai ales ca astfel de accidente, pe langa faptul ca omoara animalele, sunt un pericol si pentru soferi. Din cauza impactului, acestia fie sunt raniti, fie isi avariaza grav masinile, fie se aleg, in cel mai fericit caz, cu o sperietura pe care n-o vor uita toata viata.In context, am cerut saptamana trecuta parerea unora dintre cele mai active ONG-uri din Romania cu privire la solutiile pe care Guvernul si autoritatile locale ar trebui sa le ia pentru a preveni masacrarea animalelor salbatice, pe sosele.Asociatia Pro Infrastructura si WWF Romania ne-au explicat pe larg, la acel moment, cum ar fi cel mai bine sa procedam. Anume, acolo unde traiesc animale multe si mari, ar trebui sa construim garduri solide de protectie, pe ambele parti ale drumului. Si - acolo unde e cazul - sa ridicam ecoducte (poduri verzi construite, de regula, peste soselele de mare viteza - n.red.) pe care animalele sa treaca strada fara sa ajunga vreodata pe carosabil.Iar acolo unde numarul de animale e mai mic sau nu sunt bani pentru masuri de proportii, Compania de Drumuri, consiliile judetene sau cele locale ar putea macar sa semnalizeze, cu indicatoare rutiere, prezenta frecventa a animalelor. In plus, politia ar putea impune, in zonele cu animale, restrictii de viteza. Si astfel, soferii ar afla pe ce portiune de drum sa nu mai apese prea tare pedala de acceleratie, ca sa nu riste sa loveasca in plin un urs, un cerb, un lup, un mistret sau alte asemenea animale.Totodata, insa, Ziare.com a cerut si informatii de la Ministerul Transporturilor cu privire la masurile pe care le-a luat si/sau urmeaza sa le ia pentru a opri masacrarea animalelor salbatice, pe sosele din tara.Ministerul Transporturilor ne-a raspus ca, pe langa masurile deja prezentate de ONG-uri, mai exista si altele.Mai exact, in preajma soselelor se pot instala "panouri anticoliziune pentru pasari, nevertebrate (pot fi inlocuit ...citeste mai departe despre " Ministerul Transporturilor vrea sa impiedice masacrarea ursilor pe sosele, dar zice ca nu e nevoie de o strategie pentru asta " pe Ziare.com