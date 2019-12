Ministrul Agriculturii: La ADS este jale. Toate zestrea Romaniei e intr-un Excel

"La ADS este jale. Toate zestrea Romaniei gestionata de ADS este intr-un Excel pe care oricine, fie din greseala, fie din rea vointa poate sa il modifice. Am intrebat la ADS care este suprafata administrata, cat este intabulata si cat este concesionata. (...)Avem in administrare 319.390 hectare, intabulate si cadastrate 111.643 hectare, deci o treime, concesionate 230.424 de hectare, iar 90.000 de hectare sunt in diferite stadii de arenda sau situatia lor este necunoscuta.Am vazut si redeventele. Ele sunt intre 300 si 800 de kg de grau/ha. Am intrebat si cate hectare au fost concesionate tinerilor fermieri si mi s-a raspuns: zero.Terminam analiza destul de repede, avem deocamdata date partiale. Vreau sa primesc raportul final si pe urma anuntam tot ce s-a gasit. O sa va transmitem exact de unde am pornit, pentru ca, daca vrem sa facem strategii, trebuie sa stim pe ce stam", a subliniat Oros, intr-un interviu acordat Agerpres.In ceea ce priveste controalele demarate la Casa de Comert Unirea si la Bursa de Peste de la Tulcea, seful MADR a anuntat ca acestea nu au fost inca finalizate, insa Comisia Europeana a transmis Romaniei sa returneze fondurile europene cheltuite pentru Bursa de la Tulcea, respectiv 5 milioane de euro."Din pacate, inca nu am finalizat controlul nici la Casa de Comert Unirea, iar la Bursa de Peste Comisia ne-a transmis sa returnam cat s-a cheltuit pana acum, adica 5 milioane de euro. La Bursa de Peste este o treaba urata, pentru ca nu s-au respectat principiile. Acolo trebuia sa se cumpere un sediu, un depozit, barci autorizate, un sistem IT, ca sa functioneze ca orice bursa. S-au facut doua tranzactii si sapte oferte la inaugurare si atat a ramas in sistem. Depozitul trebuia sa asigure o anumita temperatura, umiditate, dar nu are aceste facilitati, barcile nu erau autorizate, dar banii s-au cheltuit si atunci trebuia sa fie recuperati de catre Comisia Europeana", a spus oficialul MADR.In data de 7 noiembrie, ministrul Agriculturii a dispus Corpului de Control efectuarea unei verificari de fond asupra intregii activitati a Casei de Comert pentru produse agroalimentare Unirea S.A, in conditiile in care membrii Consiliului de Administratie au semnalat "grave probleme privind modul de cheltuire a bugetului alocat Cas ...citeste mai departe despre " Ministrul Agriculturii: La ADS este jale. Toate zestrea Romaniei e intr-un Excel " pe Ziare.com