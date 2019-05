Ministrul Apelor si Padurilor acuza consultantii UE din Romania ca intarzie proiectele de mare infrastructura

Declaratiile ministrului Apelor si Padurilor au fost facute dupa ce acesta a vizitat judetul Bistrita-Nasaud, cel mai afectat de inundatiile din ultima saptamana. Ministrul spune ca in judet au fost inundate sute de locuinte si ca s-au facut eforturi supraomenesti pentru amenjarea unui dig, care sa protejeze o companie de apele raului Bistrita Ardeleana.Raul si barajul de la Colibita ar trebui sa intre intr-un amplu program de modernizare, dar cei de la JASPERS au intarziat deja cu doua saptamani semnarea contractului de finantare in valoare de 50 de milioane de euro, potrivit acestuia."Atrag atentia celor de la JASPERS, care sunt consultantii tehnici ai Uniunii Europene in Romania, pentru ca am constatat ca acesti domni sunt foarte sensibil la doua, trei, cinci reclamatii pe care le fac anumite ONG-uri, si trag un semnal de alarma public acestor reprezentanti ca saptamana viitoare voi face o sesizare premierului Romaniei si reprezentantilor sau autoritatii care raspunde de ei, respectiv Bruxelles-ului, ca intarzie nepermis de mult investitiile derulate prin fonduri europene.Inteleg ca la intalnirea avuta zilele trecute cu specialistii nostri, cei de la JASPERS, dupa ce am avut discutii cu AM POIM, dupa ce am avut discutii cu dumnealor, (...) acum ultima gaselnita pe care au adus-o in fata a fost ca trebuie sa analizeze intregul bazin hidrografic al raului Somesul Mare. Nu este permis ca dupa ce iti derulezi proiectele in cativa ani de zile, dupa ce ai cheltuit bani, ai facut SF, in momentul in care trebuie sa semnezi cererea de finantare, care trebuia semnata in urma cu doua saptamani, sa vina sa spuna ca trebuie sa faca o analiza a intregului bazin hidrografic", a declarat Ioan Denes.Ministrul Apelor si Padurilor a spus ca aceste proiecte care vizeaza marea infrastructura din domeniu trebuie finantate urgent."Nu ne putem permite sa mai avem aceasta situatie de nesiguranta, pe care am avut-o zilele trecute, pe tot ce inseamna siguranta cetatenilor, a gospodariilor, a activitatilor economice, pentru ca de fapt ce s-a intamplat in zona a fost tocmai din cauza acestui curs al raul Bistrita Ardeleana, care nefiind amenajat a iesit in unele zone ...citeste mai departe despre " Ministrul Apelor si Padurilor acuza consultantii UE din Romania ca intarzie proiectele de mare infrastructura " pe Ziare.com