Ministrul de Finante explica de ce da bani pentru PNDL la rectificare si cum vrea sa modifice programul

Mai mult, spune Citu, daca nu se alocau bani pentru plata acestori facturi, avea de suferit deficitul pe ESA (metodologia europeana pe care Comisia Europeana o ia in calcul atunci cand lanseaza procedura de deficit excesiv impotriva unui stat membru UE)."Nu e vina companiilor, erau facturi emise si neplatite. Plus ca, daca nu se platesc aceste facturi, imi omoara deficitul pe ESA", a spus Citu.Intrebat daca Guvernul Orban va pastra programul PNDL, ministrul de Finante a spus ca "ramane, este in programul de guvernare, dar nu intr-o forma asa de relaxata".Florin Citu a precizat ca se cauta o formula pentru ca PNDL sa cuprinda mai multe fonduri europene si mai putini bani de la buget."Toate programele trebuie sa sufere o modificare, in sensul sa fie transparente. Cautam o formula in care sa fie introduse mai multe fonduri europene in PNDL. As vrea sa fie mai multe fonduri europene, transparenta, sa vedem daca exista o plus-valoare a banului investit. Sunt banii nostri. Trebuie sa fie mai multe fonduri europene, mai putini bani de la buget", a subliniat Citu.Inainte de a prelua guvernarea, presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, spunea ca liberalii vor finaliza actualul PNDL si vor continua acest tip de program de investitii, daca vor forma Guvernul, precizand, insa, ca banii vor merge la comunitatile sarace, care nu pot lua fonduri europene pentru diverse investitii."PNL a sustinut, sustine si va sustine astfel de programe de investitii. Nu numai ca vom finaliza acest PNDL, dar cu siguranta dupa finalizarea PNDL 2 vom continua acest tip de program de investitii. Sigur ca una din misiunile fundamentale pe care le va avea viitorul guvern va fi misiunea de a negocia acordul cu Comisia Europeana privitor la viitorul exercitiu financiar multianual, bugetul Uniunii Europene pe 2021-2027.Lucrurile trebuie gandite foarte temeinic, ce se poate finanta prin fonduri europene nerambursabile dintre investitiile locale, trebuie finantate din fonduri europene si doar acele comunitati locale care nu pot sa acceseze fonduri europene sau acele tipuri de investitii care sunt necesare dar pentru care nu exista resursele financiare din finantari nerambursabile de la Uniunea Europeana, vor face obiectul unui program g ...citeste mai departe despre " Ministrul de Finante explica de ce da bani pentru PNDL la rectificare si cum vrea sa modifice programul " pe Ziare.com