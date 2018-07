"Nu te poti uita in ochii unui roman simplu, care n-are niciun fel de instrument de aparare. O sa dispara aceasta abordare agresiva din partea statului. Poprirea aceasta dispare. Nu o sa mai gaseasca romanul un cont blocat pe neasteptate.Nu se poate ca o persoana cand pleaca intr-o excursie in strainatate se trezeste ca nu poate sa-si acceseze conturile pentru ca, pentru o suma minora, cineva i-a a blocat toate conturile. Asta dispare pana la sfarsitul acestui an", a declarat Eugen Teodorovici, miercuri seara, la Antena 3.Eugen Teodorovici vrea sa elimine si lista cu datornicii persoane fizice publicata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), precizand ca aceasta "lista a rusinii" este o "masura comunista care induce ura intre semeni"."Lista rusinii o vom elimina. Este o masura comunista, induce ura intre semeni. Nu trebuie sa punem o lista a rusinii pe gard. Ce ma intereseaza pe mine daca vecinul meu are datorii? Este treaba autoritatilor. La firme, da, sunt de acord sa fie publicata", a precizat ministrul.Ministrul Finante a mai afirmat ca reformele continua dar ca in acest moment nu vrea sa dea mai multe detalii pentru ca "oamenii sunt invidiosi pe masurile care se iau".Citeste si:Teodorovici arata cum va lua Fiscul banii de la Iohannis pentru casa din Sibiu, dar recunoaste din nou ca imobilul nu e in proprietatea statuluiPNL il acuza pe Teodorovici ca pregateste executarea silita a milioane de romaniRomanii au datorii la stat de 15 miliarde de lei, pe persoana fizica. Ce spune Teodorovici ...citeste mai departe despre " Ministrul de Finante spune ca va elimina poprirea conturilor: Este o abordare agresiva " pe Ziare.com