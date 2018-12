"Eu nu incurajez inaugurarile de niciun fel. Sunt lucrari si asa incepute demult si intarziate. Imi cer scuze romanilor pentru bufoneria de ieri (vineri, n.red.) . Autostrazile reprezinta un obiectiv al CNAIR. Dar nu au avut acordul meu pentru taiatul panglicilor, insa nici nu le puteam 'taia mainile'.Sa taiem panglici cu orice eveniment arata ca sunt niste bufoni. Eu nu sunt co-autor la asa ceva. Comportamentul reprezentantilor CNAIR este indecent", a declarat ministrul Transporturilor pentru Capital.In plus, ministrul Lucian Sova a subliniat ca "este o diferenta intre km de autostrada construiti si cei pe care se poate circula"."Eu am spus mereu ca vom da in folosinta 60 km de autostrada si acestia sunt functionali. (...) E o bufonerie ce s-a intamplat! Lasa o imagine de neseriozitate. Tai panglici cand stii ca proiectul este inaugurat si receptionat la timp. Ei pun in umbra eforturile facute pana acum. Ar fi trebuit sa fie mai rezervati", a mai adaugat el.Lucian Sova si-a dat demisia, la presiunea conducerii PSD, insa presedintele Klaus Iohannis nu a semnat pana acum decretul de revocare, asteptand ca CCR sa se pronunte pe conflictul constitutional semnalat de Guvern.CNAIR a inaugurat vineri o mica portiune din Autostrada Urbana care se opreste intr-un semafor si aglomereaza si mai mult zona. Decizia a venit dupa ce premierul Dancila a declarat public ca daca nu se inaugureaza in acest an 100 de km de autostrada, conducerea CNAIR va fi demisa.Citeste si:Doi soferi au taiat panglica Autostrazii Urbane. Un ciot inceput in 2007 ce se opreste intr-un semafor si aglomereaza PiperaDancila vrea 100 km de autostrada gata in 2018: Daca nu, seful CNAIR pleaca acasa! ...citeste mai departe despre " Ministrul demisionar al Transporturilor, despre inaugurarea "ciotului" de A3: Niste bufoni! S-au comportat indecent " pe Ziare.com