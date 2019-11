Ministrul Dezvoltarii: Bugetul ministerului este cu 66% mai mic decat cel real. E de necrezut

El a adaugat ca cea mai mare neregula pe care a gasit-o in minister este cea legata de buget, adica faptul ca a fost proiectat un buget cu 66% mai mic decat "cel real"."Am stat de vorba cu Directia de buget si am constatat ca anul 2019 a adus ministerului, MDRAP sau cum s-a numit, un buget total gresit. Astazi mai avem un necesar de 66% de finantare, comparativ cu ce s-a prognozat si ce s-a prevazut in bugetul initial. Un buget gresit cu 66% este o realizare a fostului Guvern, este de necrezut ca s-a gandit si s-a conceput asa ceva pentru acest minister.Noi vom face toate eforturile pentru ca UAT-urile, antreprenorii, sa poata primi sumele necesare pentru a-si achita facturile si obligatiile fata de parteneri pe contractele efectuate. Ministerul trebuie sa se tina de contractele semnate, avem nevoie de o alta relatie cu mediul de afaceri", a spus Ion Stefan, la preluarea mandatului.Ministrul Lucrarilor Publice a mentionat ca una dintre prioritatile sale este realizarea conectarii gospodariilor taranesti la reteaua de gaze romanesti."In aceste prime doua zile de cand sunt in minister am efectuat platile catre UAT-uri in vederea achitarii facturilor emise de constructori, am transparentizat, prin publicare pe site, toate platile efectuate de catre minister. Aceste plati vor fi afisate zilnic pe site-ul ministerului, incepand de astazi. (...)Chiar azi voi cere modificarea planului de audit in vederea realizarii unui control riguros al implementarii programelor si voi publica si raportul Curtii de Conturi, finalizat la minister in luna octombrie, pentru ca cetatenii sa cunoasca in detaliu activitatea ministerului", a declarat el.Acesta a mentionat ca trebuie luate toate masurile pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene si pentru solutionarea situatiilor care fac obiectul procedurilor de punere in intarziere sau de infringement. Potrivit acestuia, un obiectiv major al sau este eliminarea dezangajarii fondurilor europene in valoare de 306 milioane de euro pana la sfarsitul anului."Angajatii ministerului vor gasi un sprijin in mine atata timp cat prioritatea lor numarul 1 va fi munca in folosul cetatenilor platitori de taxe. Functionarii care dau dovada de implicare, eficienta, competenta nu trebuie sa se teama, in schimb cei care au fost insurubati in structurile minist ...citeste mai departe despre " Ministrul Dezvoltarii: Bugetul ministerului este cu 66% mai mic decat cel real. E de necrezut " pe Ziare.com